Aparitie inedita a lui Adrian Nastase. Fostul premier i-a daruit o icoana fostului baron de Prahova, Mircea Cosma: "Am discutat situatia autostrazii Bucuresti-Brasov"

Poza a fost postata de fostul baron Cosma, care sustine ca s-au intalnit pentru a discuta despre problema autostrazii Comarnic-Brasov. "Azi am discutat la Cornu situatia autostrazii Bucuresti -Brasov, al carui prim contract de executie a fost semnat in toamna anului 2004 pentru tronsonul Comarnic-Brasov.Atunci s-a opus Basescu afirmand anti geografia Romaniei ca acel tronson trece prin Cornu," explica Mircea Cosma.Cei doi tin in mana o icoana, fiind un cadou pe care Nastase i l-a daruit oaspetelui sau."La sfarsitul acestei analize, sustine Mircea Cosma pe pagina sa de Facebook, distinsul profesor universitar dr. Adrian Nastase mi-a oferit icoana Sfintilor Cosma si Damian, varianta ortodoxa. Ii multumesc din suflet!", scrie Cosma pe Facebook.