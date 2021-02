Peste 5.000 de apartamente din Craiova au ramas in frig din cauza unei avarii la reteaua de distributie a agentului termic

Sunt 5.468 de apartamente afectate, conform unei informari a Termo Craiova. Oamenii au ramas fara caldura si apa calda din cauza unei defectiuni la reteaua primara de distributie a agentului termic a Complexului Energetic Oltenia.Potrivit sursei citate, intervalul orar estimat pentru remedierea avariei este 9,30 - 16,00."Ca urmare a efectuarii unor reparatii la reteaua primara de distributie a agentului termic a Complexului Energetic Oltenia, se opreste furnizarea de agent termic (apa calda menajera si incalzire) in data de 12.02.2021, la, PT 1, PT 2, PT 3, PT 4, PT 6 si PT 7 din Valea Rosie.Vor fi afectati consumatorii din blocurile arondate acestor puncte termice, adica 5.468 apartamente. Intervalul orar estimat pentru remedierea avariei este 9,30 - 16,00, conform informatiilor primite de la Complexului Energetic Oltenia.Ne cerem scuze pentru problemele create, dar avaria nu apartine SC Termo Craiova SRL, ci Complexului Energetic Oltenia", a informat Termo Craiova SRL, societatea Consiliului Local Craiova care distributie agentul termic in reteaua centralizata din municipiu.Si in Bucuresti sunt probleme cu agentul termic. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca o cincime dintre blocurile din Bucuresti primesc incalzire sub parametrii pentru ca reteaua de termoficare sa nu fie suprasolicitata si sa nu apara avarii.