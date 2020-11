Apelul unui medic, pentru petrecareti: "Tineti-va un pic, ca doar acus e ianuarie, vine vaccinul si putem sa zburdam"

"Daca vom continua asa, cu petreceri cu sute de oameni, cu puhoaie de turisti la munte, medicii spun ca toata luna decembrie va fi una grea. Numarul infectarilor nu va putea fi stavilit in astfel de conditii, iar spitalele vor fi pur si simplu sufocate. Asta in contextul in care si acum sistemul medical este dat peste cap", a declarat Emilian Imbri la B1TV Medicul a mai declarat ca este ingrijorator ca mii de oameni merg la munte si petrec "la o sala de mese, la restaurant, la receptie sau prin camere"Emilian Imbri a avertizat ca intre hotel si sipital este "o oarecare diferenta de confort". "sunt oarece diferente de confort intre hoteluri si spital". "Ca atare, ne asteptam la un val de imbolnaviri. Nu trebuie sa ne smulgem parul din cap, imbinam un pic si tonul mai optimist... Sigur ca ar mai fi de spus ceva. As face un apel si as spune: tineti-va un pic! Tineti-va un pic, in sensul ca incercati sa va abtineti un pic, ca doar acus e ianuarie, vine vaccinul si putem sa zburdam si sa ne ducem pe unde dorim!", a mai declarat managerul de la "Victor Babes" pentru B1TV.