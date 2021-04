Apel OMS: Donati 7 dolari pentru un vaccin anti-COVID-19 pentru a contribui la incheierea pandemiei

Lansand campania "Go Give One", miercuri, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a spus ca noua initiativa va permite oricarei persoane din lume care doreste "sa ia parte la vaccinarea populatiei mondiale sa participe la acest lucru printr-o simpla donatie" si, in timp, sa contribuie la incheierea pandemiei de COVID-19. OMS estimeaza ca suma de 7 dolari va acoperi costurile legate de cumpararea si livrarea unei doze de vaccin pentru o persoana care traieste intr-o tara cu venituri mici.Campania vizeaza, totodata, obtinerea de fonduri de la companii ai caror angajati si clienti fac la randul lor astfel de donatii."Cea mai buna cale pentru a iesi din aceasta pandemie este de a obtine vaccinuri pentru toata lumea, incepand cu angajatii din domeniul medical si pentru persoanele cele mai vulnerabile din lume", a declarat directorul general al OMS. Campania urmeaza sa fie lansata treptat in tarile lumii pe parcursul acestui an, incepand cu Marea Britanie, Statele Unite, Israel si Kenya. Initiativa este sprijinita de organizatii de caritate si companii internationale si beneficiaza deja de o platforma online proprie, care poate fi accesata la adresa www.gogiveone.org.Dispozitivul COVAX intentioneaza sa asigure 2 miliarde de doze de vaccinuri anti-COVID-19 pentru tarile sarace pana la sfarsitul anului 2021.