Apele Romane anunta ca indicatorii de calitate ai apei lacului IOR sunt normali, dupa ce un ONG a acuzat deversari de fecale

Apa lacului, rosie de cateva saptamani

"Din analizele preliminare efectuate la apa lacului IOR de catre laboratorul nostru, indicatorii de calitate a apelor fizico-chimici si biologici se situeaza in jurul valorilor normale. Aceste analize au fost efectuate in cadrul unui control coordonat de catre Garda Nationala de Mediu cu privire la modificarea culorii apei lacului.Nu exista mortalitate piscicola. Lacul IOR se afla in administrarea Primariei Sectorului 3 careia i s-a solicitat sa continue monitorizarea calitatii apei, atat din punct de vedere bacteriologic, cat si al faunei acvatice", precizeaza reprezentantii ANAR pe pagina de Facebook a institutiei.Un fenomen ciudat se intampla in parcul IOR din Capitala. De mai bine de trei saptamani, apa lacului are o culoare neobisnuita, rosie, iar autoritatile fac cercetari pentru a afla de ce se intampla asta.Un ONG transmite ca apa arata asa deoarece este contaminata cu fecale. "In urma sesizarilor trimise Garzii de Mediu, aceasta institutie impreuna cu Apele Romane au intervenit imediat, au efectuat un control pe lacul IOR si au prelevat probe de apa. Dupa analiza probelor la un institut abilitat a reiesit clar ca lacul e plin de fecale!", transmitea duminica, 7 martie, Fundatia Eco-Civica.