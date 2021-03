Apel al mai multor asociatii si jurnalisti catre premierul Romaniei: "Asigurati transparenta totala asupra modului in care este gestionata pandemia"

Membrii Asociatiei Geo-spatial.org au transmis ca "din pacate, inca, in Romania, orice minune tine doar 3 zile. Daca joi ne bucuram ca Ministerul Sanatatii a dat curs solicitarii initiate de geo-spatial.org, graphs.ro si Casa Jurnalistului, si sustinuta de numeroase organizatii civice, incepand sa publice un set consistent de date cu privire la pandemia de COVID-19, ieri am putut constata ca demersul a fost partial blocat (a fost blocat accesul la datele cu privire la vaccinare) iar azi n-au mai fost actualizate nici restul de date. Nu ne lasam si, impreuna cu aceeasi parteneri, la care s-au adaugat vocile mai multor jurnalisti importanti din tara, lansam un apel public catre domnul Florin Citu, Prim-Ministrul Romaniei, pentru asigurarea transparentei totale asupra modului in care este gestionata pandemia in tara noastra si garantarea dreptul constitutional al cetatenilor de a avea acces la informatii de interes public".Mai multe asociatii, alaturi de jurnalisti, au transmis premierului o scrisoare marti, 9 martie."Va adresam aceasta scrisoare in contextul blocarii publicarii datelor referitoare la campania de vaccinare in Romania pe portalul national de date deschise (data.gov.ro), la doar cateva zile dupa deschiderea acestora. Respectivele date, dupa cum usor se poate verifica, nu au un caracter sensibil si trateaza un subiect de mare interes pentru cetatenii tarii. Semnatarii acestei scrisori se declara profund ingrijorati de acest lucru, precum si de semnalul transmis in spatiul public prin trimiterea Corpului de Control al Prim-Ministrului pentru a verifica demersul de publicare a datelor. Acest demers se poate constitui intr-un precedent foarte periculos, avand un puternic potential de descurajare a institutiilor statului de la misiunea lor fireasca de publicare a informatiilor de interes public", se arata in textul scrisorii.Semnatarii documentului spun ca "pandemia Covid-19 este un subiect de maxim interes public"."Pandemia Covid-19 este un subiect de maxim interes public. Increderea si respectul cetatenilor vor fi castigate sau pierdute de modul in care gestionati pandemia. Aveti acum posibilitatea sa aratati ca puneti in practica cele promise.Facem apel la dumneavoastra sa asigurati o transparenta totala a modului in care este gestionata pandemia in tara noastra si sa garantati dreptul constitutional al cetatenilor de acces la informatii", se arata in documentul citat.