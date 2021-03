Ajutor pentru elevii care fac scoala online. O studenta a dezvoltat o aplicatie gratuita in care explica termenii pe care copiii nu ii inteleg

Aplicatia Stropsy se instaleaza pe Google Chrome

Alexandra Mocanu are 19 ani si este studenta la Facultatea de Matematica-Informatica, specializarea Matematica. Ideea sa dezvolte o aplicatie care sa explice cuvinte neintelese de la curs i-a venit anul trecut, alaturi de alti trei colegi, cand unul dintre programatorii echipei, in timp ce invata, a observat ca nu cunoaste anumiti termeni.Zis si facut. Patru studenti s-au pus pe treaba iar acum aplicatia care explica termenii neintelesi este gata.in dezvoltare, care subliniaza cuvintele de specialitate si ofera definitii, imagini reprezentative, videoclipuri si lucrari de cercetare pentru fiecare cuvant pe care utilizatorul nu il cunoaste.Ideea a pornit de la unul dintre programatorii nostri, Bogdan, in cadrul competitiei IdeaJam din luna noiembrie 2020. Acolo ne-am cunoscut noi si a luat nastere unul dintre cele mai frumoase proiecte la care eu personal am participat, cu o echipa bine inchegata: Ionut Paraschiv (marketing), Bogdan Bibina, Stefan Popa (programatori) si eu, Alexandra (comunicare)", a declarat, pentru ziare.com, Alexandra Mocanu.Aplicatia se adreseaza elevilor sau studentilor si se instaleaza pe Google Chrome.Avem biologie si medicina. In perioada aceasta de pandemie sunt cele mai cautate. Vrem sa venim in ajutorul unor oameni care cauta informatii si nu le inteleg. Aplicatia functionaza pe calculator", a declarat si Ionut Paraschiv, student care a lucrat si el la aceasta aplicatie.In urmatoarele doua saptamani va fi lansata varianta beta a aplicatiei, adica cea de testare."Stropsy se poate folosi in doua moduri: in cadrul website-ului sau ca extensie. In website, dupa creearea contului fiecare utilizator are acces la niste sheets. Acolo isi poate adauga si salva orice fel de text.Apoi, daca intalneste un cuvant de specialitate, il selecteaza si in partea stanga a ecranului primeste o definitie (noi punem la dispozitie mai multe surse, utilizatorul isi poate alege preferintele), imagini si videoclipuri reprezentative pentru acel cuvant sau lucrari de cercetare pentru cei care vor sa cunoasca mai multe. Ca extensie Chrome utilizatorul descarca si instaleaza extensia, apoi poate selecta orice cuvant de pe orice site si va beneficia de aceleasi servicii ca in website", a explicat studenta.Aplicatia va fi gratuita dar va exista si o varianta PRO, contra cost, pentru servicii suplimentare.Alexandra Moldoveanu a explicat si cum este scoala online pentru ea."Scoala online este o problema pentru toti, atat elevi/studenti cat si profesori. Cursurile universitare se desfasoara mult mai greu decat daca am fi fost fata in fata pentru ca lipseste principala componenta a scolii, si anume interactiunea umana. Din punct de vedere al domnilor profesori ma consider norocoasa fiindca toti dintre dumnealor au facilitat pe cat se poate procesul de invatare (tablete grafice, au inlocuit tabla cu foaia si creta cu pixul, PDF-uri, PPT-uri), insa le este greu sa ajunga la noi.Pentru noi, studenti si elevi, apare teama de a raspunde in fata laptopului, apare rusinea de a spune "Nu am inteles". Mie personalpentru ca eu sunt o persoana foarte activa, foarte sociabila si am nevoie de interactiune umana pentru a desfasura anumite activitati.Ar fi multe de spus pe acest subiect, insa ma voi limita la faptul ca recomand tuturor sa raspunda la ore, sa spuna ca nu au inteles, sa-si depaseasca zona de confort si sa profite de acest timp pentru a se dezvolta", a adaugat tanara studenta. Elevii sau studentii din Romania sunt talentati la dezvoltarea anumitor aplicatii, dezvoltata de sase liceeni clujeni, este o platforma prin intermediul careia copiii bolnavi pot sa continue invatarea de la distanta. Este o aplicatie care permite invatarea online care faciliteaza accesul la educatie al acelor copii care, din cauza problemelor de sanatate, nu pot fi prezenti la scoala.In Timisoara, la initiativa COSPol (Conventiei Organizatiilor Studentesti din Politehnica), cele mai frecvente intrebari ale studentilor politehnisti isi gasesc raspuns rapid si facil prin intermediul aplicatiei mobile Student UPT. Aplicatia a fost creata de Bogdan Budescu, student la Facultatea de Automatica si Calculatoare, si Gheorghe Darle, student master la Facultatea de Automatica si Calculatoare.Aplicatia permite posibilitatea verificarii notelor si a contractului de studii, consultarea facila a orarele tuturor facultatilor, prezentarea ligilor studentesti si a proiectelor desfasurate de acestea sau localizarea cladirilor si altor obiective de interes.