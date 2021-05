Aproape 100 de medici de familie din Harghita au semnat contracte cu CJAS pentru a administra vaccin anti-COVID-19

Directorul general al CJAS Harghita, Duda Tihamer, a declarat, pentru AGERPRES, ca este vorba de 83 de contracte incheiate, din totalul de 134 de cabinete de medicina de familie aflate in relatie contractuala cu Casa, dar exista contracte pe care se afla si doua persoane, de aceea numarul de medici care au semnat contract pentru a participa la activitatea de vaccinare este de 86."La nivelul judetului Harghita, din totalul de 134 cabinete de medicina de familie aflate in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate Harghita, 83 de cabinete au incheiat contracte pentru desfasurarea activitatii de vaccinare impotriva coronavirus. Din totalul de 83 de contracte incheiate, 46 sunt in mediul rural si 37 in mediul urban. Impartirea pe zone este urmatoarea: zona Miercurea Ciuc - 20 de contracte, zona Odorheiu Secuiesc - 31 de contracte, zona Gheorgheni - 15 contracte, zona Toplita - 9 contracte, zona Cristuru Secuiesc - 2 contracte si zona Vlahita - 6 contracte", se arata intr-o informare a CJAS Harghita.Duda Tihamer a precizat ca "la prima strigare" cifra este una "corespunzatoare", dar se spera ca aceasta va creste."Cifra este una corespunzatoare, avand in vedere faptul ca multi dintre medicii de familie sunt angrenati in vaccinare, in centrele care au functionat de la inceputul anului. E bine 'la prima strigare' si aceasta cifra nu este una statica, speram sa fie una dinamica, in crestere si isi vor da seama din ce in ce mai multi medici de familie ca este benefic si pentru dansii, dar in special pentru cei care au avut incredere in dansii si s-au inscris pe lista dansilor. Deci, cred ca increderea trebuie sa fie reciproca si incredere inseamna si obligatii si inseamna si drepturi, zic eu", a declarat Duda Tihamer.Acesta a precizat ca, potrivit contractului, medicii trebuie sa programeze pacientii la vaccinare, sa ii vaccineze, sa urmareasca starea acestora si sa raporteze vaccinarea in sistemul national, iar "cand se inchide acest cerc, atunci discutam de plata".La randul sau, directoarea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Harghita, dr. Tar Gyongyi, a declarat, pentru AGERPRES, ca asteapta foarte mult implicarea medicilor de familie in procesul de vaccinare, pentru imunizarea persoanelor vulnerabile, din mediul rural, care din diverse motive nu s-au programat pana acum."Astept foarte mult intrarea in joc a medicilor de familie si chiar incurajam foarte mult, pentru ca la noi populatia din rural si varstnica nu e vaccinata. Deci, la noi, mor in medie doi oameni pe zi si niciunul nu e vaccinat si toti sunt varstnici. Adica, decesele de la noi sunt la persoane peste 70, 80 ani si (...) pana acum nu am avut niciun caz de deces, cu vaccinare completa. (...) Medicii de familie ne vor ajuta, sper, foarte mult, pentru ca ei vaccineaza tocmai pe cei de pe lista lor si ii pot convinge pe cei care nu s-au mobilizat, nu s-au descurcat cu platforma, (...) ne vor ajuta sa ajungem la persoane vulnerabile", a spus sefa DSP Harghita.Potrivit acesteia, in cursul zilei de miercuri a ajuns in judet dozele solicitate de vaccin Johnson & Johnson si, cand vor dori medicii de familie, se va face transportul materialelor si al consumabilelor necesare.In ceea ce priveste rata de vaccinare din judet, dr. Tar a spus ca, potrivit statisticilor nationale, aceasta este de 14,7 %, dar intrucat la centrele din judet s-au imunizat si persoane din alte judete, considera ca proportia celor din Harghita care au fost vaccinati este de circa 10-11%.