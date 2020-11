Aproape 12.000 de masti neconforme descoperite la un spital din Timisoara. Medicii, pusi in pericol: "Le pica filtrul"

Directorul unitatii sanitare de la Spitalul "Victor Babes" din Timisoara a explicat ca personalul si-a dat seama ca ceva nu este in regula cu masitle pe care le-a primit spitalul si le-a retras de pe sectii, scrie Opinia Timisoarei "Le-am retras de pe sectii. Vorbim de masti FPT 3, o anumita marca, carora efectiv le pica filtrul care era aplicat pe ele. Aceste masti au fost cumparate prin achizitie, de spitalul nostru, aveau toate certificatele in conformitate. Am luat legatura cu distribuitorii care ne-au asigurat de toata buna lor credinta si ca sunt la dispozitia autoritatilor, dar din nefericire, din 25.000 de masti sa ai 12.000 de masti neconforme inseamna efectiv crima. Nu poti sa pui oamenii sa poarte masti neconforme, sa intre in zona rosie cu aceste masti prin care, practic, inhalezi tot aerul contaminat cu SARS CoV-2 si dupa aceea sa mai ai pretentia ca personalul medical sa fie sanatos. Cine face acest gen de lucru face o crima la adresa personalului medical. Vorbim de crima. (...) Practic, erau amestecate masti bune cu masti care nu erau conforme", a declarat pentru medicul Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babes din Timisoara pentru sursa citata.Reprezentantii unitatii medicale au anuntat imediat autoritatile, dar si distribuitorul.Totodata, directorul spitalului a mai declarat ca medicii au fost cei care si-au dat seama ca mastile sunt neconforme. "Din fericire, personalul nostru, noi, utilizand foarte des si de foarte mult timp aceste materiale de protectie, ne-am putut da seama, pentru ca acel filtru pica, se dezlipea foarte repede".Prejudiciul cauzat spitalului se ridica la aproximativ 120.000 de euro, bani pe care spitalul i-a platit pentru achizitionarea acestor masti.Citeste si: Alerta de masti neconforme, emisa de Romania. Au fost puse in vanzare pe piata