Avariile la reteaua de termoficare au lasat din nou zeci de mii de bucuresteni fara apa calda

In sectorul 1, 21 de blocuri au ramas fara apa calda de luni, de la ora 11.30, estimandu-se reluarea furnizarii la ora 15.30. In cazul a trei blocuri fara apa calda de joi, de la ora 14.30, este estimata rezolvarea problemei luni, la ora 24.00.In sectorul 2, 10 blocuri sunt afectate, de vineri, de la ora 19.00, iar alte sapte blocuri si 39 de imobile de sambata, de la ora 16.00. Termoenergetica estimeaza reluarea furnizarii apei calde luni, la ora 24.00.In sectorul 3, 39 de blocuri si un imobil nu au apa calda de la diferite ore ale diminetii de luni. Remedierea avariilor este estimata luni, la diferite ore (pentru 25 de blocuri si un imobil la ora 24.00, pentru 7 la ora 14.00 si pentru alte 7 la ora 15.00).In sectorul 6, 62 de blocuri, doua imobile si o institutie sunt afectate de sambata. Se estimeaza reluarea furnizarii apei calde pentru 28 de blocuri, doua imobile si o institutie miercuri, la ora 24.00, pentru 34 de blocuri luni, la ora 24.00. In cazul altor 92 de blocuri si a unei institutii ramase fara apa calda de duminica, Termoenergetica estimeaza ca problemele vor fi rezolvate luni, la ora 24.00.