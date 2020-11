Aproape 300 de tarabe acoperite vor fi puse la dispozitia producatorilor de legume si fructe in Sectorul 4

Potrivit unui comunicat de presa, Primaria Sectorului 4 a identificat locatiile din apropierea pietelor si a inceput deja amenajarea acestora in vederea relocarii tuturor producatorilor autohtoni de fructe si legume de sezon, pentru ca acestia sa-si poata continua activitatea in conditii normale.Producatorii care au inchiriate tarabe in noua Piata a Sudului vor fi relocati in piata volanta pe care administratia locala o amenajeaza la parterul parcarii etajate aflate la doar cativa metri distanta, acolo unde exista conditii care respecta normele legale si asigura adapost comerciantilor.In aceleasi conditii vor functiona si vanzatorii de la Piata Berceni-Oltenitei, care au fost mutati la parterul parcarii etajate de pe Strada Tulnici, in spatele sediului pietei.Tarabele mutate in locul de vanzare amenajat pe acoperisul Pietei Progresul vor fi adaptate, astfel incat atat producatorii, cat si cumparatorii sa fie feriti de ploaie.Aceeasi solutie de acoperire cu copertine impermeabile a tarabelor a fost pusa in aplicare si in cazul producatorilor care vindeau pana in prezent in pietele Aparatorii Patriei (tarabele sunt relocate pe amplasamentul fostului targ de miei), Norilor si Timpuri Noi (acestia au primit ca alternativa parcarea situata pe Strada Secerei, in proximitatea Palatului National al Copiilor), precum si in Piata Straduintei, acestia fiind relocati in parcarea din apropiere.Magazinele situate in pietele din Sectorul 4 care vand alte produse decat fructe si legume vor ramane deschise, cu obligatia administratorilor de a stabili noi circuite de intrare/iesire, astfel incat sa fie respectate noile reglementari privind limitarea infectiilor cu noul coronavirus.