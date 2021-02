Aproape 46.000 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore. S-au inregistrat 99 de reactii adverse

Dintre acestea, 27.172 au primit cea de-a doua doza. In acelasi interval s-au inregistrat 99 de reactii adverse.Potrivit datelor furnizate de autoritati, de la ultima raportare s-au vaccinat 45.977 persoane, dintre care 28.055 cu Pfizer, 7.827 cu Moderna si 10.095 cu AstraZeneca.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 99 de reactii adverse, 81 fiind reactii de tip general. De la debutul campaniei de vaccinare, in total au fost inregistrate 3.070 reactii adverse.Pana acum au fost vaccinate in total 715.748, fiind folosite 1.197.089 doze de vaccin.