Aproape 77.000 de doze de vaccin Moderna sosesc maine in tara. Unde vor fi distribuite

Dozele de vaccin vor fi distribuite, dupa cum urmeaza:- Centrul National de Stocare Bucuresti : 36.000 doze;- Centrul Regional de Depozitare Brasov: 14.400 doze;- Centrul Regional de Depozitare Cluj: 9.600 doze;- Centrul Regional de Depozitare Craiova: 4.800 doze;- Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 12.000 doze.Cele 36.000 de doze care vor sosi la Centrul National de Stocare Bucuresti , vor ramane in depozitul central de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" pentru a fi distribuite, conform solicitarilor, Centrelor Regionale deDepozitare Constanta si Iasi la o data ulterioara.Pana in prezent, 560.400 de doze Moderna au fost receptionate, iar 395.601 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei.In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, periodic, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei.