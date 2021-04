Campania de vaccinare: aproape 90.000 de romani au fost imunizati in ultimele 24 de ore. Cate reactii adverse au fost inregistrate

Potrivit sursei citate, 62.000 de doze din cele administrate au fost doza 1 , in timp ce 27.670 au fost doza de rapel.In ultimele 24 de ore au fost administrate 68.522 de doze de la Pfizer, 11.476 de la Moderna si 9.681 de la AstraZeneca. In ceea ce priveste reactiile adverse , 101 reactii adverse au fost inregistrate in ultimele 24 de ore.