Aproape jumatate dintre angajati vor ca vaccinarea sa devina obligatorie pentru a se simti in siguranta la birou STUDIU

Mai mult, 57% dintre angajati au declarat ca s-ar simti mai in siguranta daca ar sti ca toti colegii sunt vaccinati , in timp ce pentru 10% este mai important sa fie ei insisi vaccinati, mai arata sondajul BestJobs. 33% declara ca nu cred in vaccin.Cand vine vorba de intoarcerea la birou, angajatii isi fac in continuare griji cu privire la starea lor de sanatate si la riscul de imbolnavire cu virusul COVID-19. Cea mai mare ingrijorare este legata de respectarea regulilor de distantare si a regulilor de igienizare si dezinfectie a spatiilor (38%).Pentru a se simti mai in siguranta in cazul intoarcerii la birou, angajatii considera ca este de datoria angajatorilor sa faciliteze vaccinarea anti-Covid a echipei (27%), sa aiba proceduri de curatenie si dezinfectie mai stricte (21%) si sa permita lucrul cat mai mult de acasa (20%). In proportii mai mici, angajatilor le-ar conveni mai mult sa nu fie nevoiti sa participe la intalniri cu persoane din afara companiei (15%) si sa fie informati in permanenta despre cazurile de imbolnavire ale oamenilor din companie (13%).Daca totusi li se va impune revenirea la birou, 22% dintre respondenti se arata preocupati si de sistemul de ventilatie al cladirilor, care nu ar improspata suficient aerul din incapere. Un alt motiv pentru care angajatii cred ca munca de la birou i-ar putea expune la riscuri este teama ca nu vor primi suficiente materiale sau echipamente de protectie si dezinfectare (21%).Necesitatea de a calatori in interes de serviciu este privita cu reticenta de doar 14% dintre respondenti si chiar mai putini (6%) au o problema cu faptul ca nu se poarta masca la locul de munca.Contextul pandemiei a adus provocari pe toate planurile, dar mai ales pe cel profesional. Pe langa riscul de a se infecta cu virusul COVID-19, angajatii se tem cel mai tare ca nu isi pot gasi un loc de munca mai bun (26%), ca vor fi nevoiti sa munceasca mai mult pentru acelasi salariu (21%) sau ca isi vor pierde locul de munca (15%). Pentru 8% dintre ei, cea mai mare ingrijorare este ca le poate scadea salariul.Sondajul a fost efectuat in perioada 17 - 24 mai pe un esantion de 1.026 utilizatori de internet din Romania.