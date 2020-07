Aproximativ 1,3 milioane de tineri cred ca pandemia le va afecta planurile de viitor

"Aproape doua treimi (60%) sunt convinsi ca pandemia va lasa urme adanci, iar viata nu va mai fi la fel. Psihologii sociali spun ca evenimentele majore prin care trec tinerii cand se maturizeaza, aproximativ intre 18-24 de ani, definesc valorile si atitudinile lor pentru tot restul vietii. Daca se simt parasiti vor fi toata viata neincrezatori in oameni si in institutii.Numai 55% sunt optimisti in privinta sanselor personale in viitor, restul au sentimente amestecate. Cu alte cuvinte, sunt nesiguri.Pentru moment, sanatatea (46%) si locurile de munca (32%), inclusiv pregatirea profesionala, reprezinta anxietatile cele mai mari. Cu timpul teama de imbolnavire dispare, iar ingrijorarile legate de munca si profesie vor fi pe primul plan.Scepticismul e la ordinea zilei. Doua treimi (65%) au incredere foarte mica in politicienii care ne conduc, iar 70% cred ca peste 10 ani viata in Romania va fi la fel sau mai rea. Istoria lunga a esecurilor este intotdeauna sursa cea mai importanta a neincrederii in viitor.Tinerii nu se dezic de tara in care traiesc, dar numai 8% declara ca sunt "foartepatrioti".In acest moment pentru tineri, coruptia (30%), sanatatea (27%) si eliminarea saraciei (19%) sunt principalele urgente nationale. Probabil ca aceste teme vor influenta si prezenta tinerilor la vot si optiunea lor politica la viitoarele alegeri.Lumea viitoare a tinerilor este proiectata pe fundalul proiectului european. Peste 80% vor ca si proprii lor copii sa traiasca intr-o Romania membra a UE. Inseamna ca pentru tineri, ideea europeana nu e numai o tinta pragmatica imediata, ci si o speranta de viitor.Daca ar fi sa aleaga intre doua societati, una in care domina statul si una care pune accent pe libertatea si initiativa individului, majoritatea tinerilor (70%) ar alege ideea libertatii individului. Inseamna ca, din perspectiva filosofiei politice, tinerii inclina mai mult spre ideile liberale decat spre cele socialdemocrate sau socialiste. Inseamna ca pentru statul roman, castigarea increderii tinerilor ramane o mare provocare.Intrebati despre pericolele care ameninta lumea, tinerii vad in special doua categorii de riscuri mari: riscuri la adresa vietii (Clima si epidemiile: 40%) si riscuri la adresa nivelului de trai (Criza economica si saracia: 38%). Viziunea lor despre riscuri va crea probabil o deschidere importanta a tinerilor spre cooperare si altruism.", se arata in sondajul IRSOP.