ANSVSA: Aproximativ 530 de focare de pesta porcina, active in Romania

In intervalul 15 - 21 octombrie au fost inregistrate 24 de focare noi de pesta porcina africana si au fost stinse 48 de focare (27 in judetul Olt, 10 focare in judetul Satu Mare, 5 focare in judetul Maramures, 3 in Arges, doua in Teleorman si unul in judetul Dolj), se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).De la prima semnalare a prezentei virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie 2017, si pana in prezent, au fost diagnosticate 3.941 cazuri la mistreti, in 38 de judete.Pentru aceasta boala nu exista vaccin, singura metoda de protejare a sanatatii animalelor fiind respectarea conditiilor de biosecuritate.Pesta porcina africana nu produce imbolnaviri la oameni, insa acest virus are un impact dezastruos la nivel economic si social.