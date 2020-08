Arad: 14 migranti turci descoperiti intr-un camion incarcat cu peste la frontiera cu Ungaria

Camionul era condus de un cetatean turc in varsta 44 ani si era inmatriculat in Turcia. Soferul a declarat ca transporta peste pe ruta Turcia - Olanda, insa la controlul remorcii, politistii de frontiera au observat ca sigiliul vamal prezinta semne de deteriorare."S-a trecut la un control amanuntit, in urma caruia au fost descoperiti, ascunsi in semiremorca automarfarului, deasupra cutiilor cu peste, paisprezece cetateni straini. Persoanele au fost preluate si transportate la sediul Sectorului PF Nadlac, pentru cercetari", precizeaza, luni, un comunicat al Politiei de Frontiera Arad.In urma primelor verificari, s-a constatat ca grupul era format din paisprezece barbati cu varste cuprinse intre 20 si 34 de ani. Ei au declarat ca doreau sa ajunga in vestul Europei, insa sunt cercetati penal tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat.Soferul turc este cercetat pentru trafic de migranti.