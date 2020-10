Arad a trecut in scenariul rosu dupa ce a depasit 3 cazuri COVID-19 la 1.000 de locuitori

Decizia a fost luata in Comitetul pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad, care s-a intrunit intr-o sedinta extraordinara.In urma sedintei CJSU, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) a anuntat ca toate scolile si gradinitele din municipiul Arad vor fi in scenariul rosu incepand de luni, timp de doua saptamani, pentru ca vineri a fost atinsa incidenta de 3,08 cazuri la 1.000 locuitori.Astfel, la nivelul judetului, 124 de unitati scolare, cu 30.029 copii, isi vor desfasura activitatea online. La acestea se adauga 15 clase de elevi sau de prescolari din alte localitati, cu un total de 328 de copii, care vor avea doar activitati online, pentru ca in aceste cazuri este vorba de copii sau dascali confirmati cu SARS-CoV-2.In scenariul galben vor invata copiii din 154 de unitati scolare, iar in scenariul verde vor ramane 169 de unitati scolare.Mai multe scoli din municipiu i-au anuntat pe parinti inca de joi dupa-amiaza sau vineri dimineata, inainte de sedinta CJSU, despre faptul ca scolile vor functiona in regim online de luni. In anuntul transmis pe retelele de socializare catre parinti si elevi, se arata ca orarul claselor ramane acelasi ca in cazul prezentei fizice la cursuri. La Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu" Arad, de exemplu, orele online vor avea 40 de minute, cu pauze de 20 de minute.Una dintre masurile decise de CJSU pentru municipiul Arad, care intra in vigoare de sambata, este obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre toate persoanele care au implinit varsta de cinci ani in toate spatiile publice inchise si deschise, aglomerate si neaglomerate.Totodata, organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte va fi interzisa de sambata, iar activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, va fi interzisa in interiorul cladirilor. Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare va fi permisa doar pentru persoanele cazate in respectivele unitati si activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc va fi interzisa.De la inceputul pandemiei, in judetul Arad au fost depistate infectate cu SARS-CoV-2 4.258 de persoane, dintre care 114 in ultimele 24 de ore. In total, 202 bolnavi de COVID-19 au decedat.