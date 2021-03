Arafat: Nu putem sa spunem ca oamenii nu se imbolnavesc in restaurante, pentru ca nu avem pe nimeni care vine si declara unde a fost

Petrecerile din localuri

Apel pentru vaccinare

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta afirma ca, avand in vedere ca oamenii nu declara ca nu au respectat regulile cand au mers la restaurant, atunci cand sunt diagnosticati cu COVID-19, nu se poate afirma ca sectorul alimentatiei publice nu este responsabil pentru raspandirea virusului."Cei care se imbolnavesc niciodata nu vin sa ne spuna << am fost la restaurant si nu am respectat regulile >> . Insa, din pacate, - si aici partea de responsabilitate si a operatorilor economici este una foarte serioasa - din pacate inclusiv ieri seara s-au vazut restaurante si operatori economici care nu respecta regulile.S-a incercat sa se puna regula ca cel care nu respecta se inchide timp de doua, de patru saptamani, ca sa lase pe ceilalti care respecta regulile sa mearga mai departe, nici asta nu s-a putut la acest moment la nivel legislativ. Nu putem sa spunem ca oamenii nu se imbolnavesc in restaurante, pentru ca totusi nu avem pe nimeni care vine si declara unde a fost, daca a fost in restaurant si sa spuna ca nu a respectat regulile acolo", a afirmat Raed Arafat, duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3.El a explicat ca au fost cazuri in care oamenii nu au mers sa stea la masa, sa manance si sa plece, ci s-au constatat cazuri in care in localuri au fost petreceri. Raed Arafat a subliniat ca restrictiile impuse de Romania sunt mai putin dure decat cele din alte tari."Daca comparati restrictiile din Romania cu restrictiile din alte tari, Romania totusi a ramas intr-un mod mult mai, sa zicem, echilibrat. Noi nu am ajuns la niciun moment sa avem inchidere totala. Uitati-va ce s-a intamplat in alte tari au fost inchideri totale timp de patru saptamani, in Franta ora de intrare si de interdictie a circulatiei a fost ora 18:00, nu a fost ora 23:00 cum este in Romania, magazinele din Romania au ramas deschise. (...)Clar ca acest lucru a permis si cresterile, incet-incet, a cazurilor din nou. Deci nu s-a mers catre o inchidere totala si nici nu avem de gand sa ajungem la o inchidere totala, dar masuri de restrictie temporare care sa limiteze cresterea, care sa faca se ajunga la un plafon si sa coboare din nou numarul cazurilor zilnice, asta este foarte important", a mai declarat seful DSU.Intrebat daca autoritatile iau in calcul masuri diferentiate fata de persoanele care au trecut prin boala, sau pentru cele vaccinate, Arafat a raspuns ca "nu s-a discutat de astfel de abordare" si ca ea "poate sa fie considerata discriminatorie din anumite puncte de vedere".Raed Arafat a facut un apel catre oameni sa se inscrie pentru vaccinare, explicand ca doar astfel se poate ajunge la limitarea raspandirii virusului si va permite relaxarea unor restrictii."La acest moment vaccinul este unica solutie pe care o avem la indemana si incurajam pe toti care sunt a varsta de vaccinare sa se vaccineze ", a adaugat Arafat.