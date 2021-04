Barbatul care a ucis din gelozie un tanar de 23 de ani si a ranit-o grav pe iubita acestuia a fost arestat preventiv

Barbatul este acuzat ca a intrat, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 04.00, in casa a doi tineri, care locuiau impreuna si i-a atacat cu un cutit. Pe unul din ei, un tanar de 22 de ani l-a injunghiat mortal, iar pe tanara care se afla impeuna cu acesta a ranit-o grav. Suspectul si cele doua victime erau colegi de munca la o firma din Sebes . Pastiu nu ar fi acceptat ideea ca cei doi tineri aveau o relatie, avand in vedere ca si lui ii placea de tanara.Dupa ce a atacat, barbatul a parasit locul crimei. Luni in jurul orei 12.00, barbatul a fost prins intr-o padure din proximitatea localitatii, de doi politisti pe motociclete tip enduro."In fapt, s-a retinut ca, in noaptea de 18/19.04.2021, in jurul orei 4,00, inculpatul a patruns fara drept in locuinta victimelor din municipiul Sebes, sat Rahau, jud. Alba si le-a aplicat acestora mai multe lovituri cu un cutit, in zone vitale ale corpului . In urma agresiunilor fizice, a survenit decesul unei victime de gen masculin in varsta de 23 de ani si ranirea celeilalte victime, de gen feminin, in varsta de 21 de ani.Aceasta din urma a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, starea sa de sanatate fiind stabila. Presupusul autor a fugit de la locul faptelor, fiind identificat ulterior de catre organele de politie, in apropierea unei paduri din localitate", a transmis, marti, Parchetul de pe langa Tribunalul Alba.