Arheologii au descoperit un manuscris biblic nou, in Marea Moarta, pentru prima data in ultimii 60 de ani

Autoritatea pentru Antichitati din Israel a declarat ca este, probabil, cel mai vechi cos impletit din lume. Fragmentul de pergament descoperit , vechi de aproximativ 2.000 de ani, este inscris cu versete biblice scrise in greaca si se potriveste cu un alt manuscris descoperit in urma cu 60 de ani numit "Cartea celor 12 Profeti Minori", potrivit Reuters, citat in Hotnews.ro Textul face parte din cunoscutele "Manuscrise de la Marea Moarta" , primele fiind gasite in 1947. Artefactele noi au fost descoperite in "Pestera ororilor", in care s-au descoperit anterior schelete vechi de 1.900 de ani ale rebelilor evrei.Fragmentele au permis reconstruirea a 11 randuri de text si au oferit indicii despre pergamentul pe care sunt scrise.