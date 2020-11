Arhiepiscopia Tomisului contesta in instanta decizia CJSU Constanta prin care au fost interzise pelerinajele religioase: "Autonomia BOR are caracter absolut"

Autonomia BOR are caracter absolut

Avocatul Arhiepiscopiei Tomisului in acest dosar, Diana Iovanovici-Sosoaca, a declarat vineri, 20 noiembrie, ca nu poate fi restransa libertatea religioasa si ca masura respectiva este una neconstitutionala."Printr-o ordonanta adoptata in baza unei legi de abilitare (ordonanta simpla), Guvernul nu poate sa restranga exercitiul libertatii religioase, un astfel de act fiind neconstitutional, intrucat nu indeplineste conditia stipulata de art. 53 alin. (1) coroborat cu art. 73 (2) si art. 115 (1) din Constitutie. Cu atat mai mult aceasta restrangere nu este aplicabila prin intermediul unei hotarari a Consiliului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), care este institutie apartinand executivului.Or, daca actul prin care se stabileste o masura este neconstitutional, nu mai are nici o importanta daca masura, in substanta ei, este constitutionala sau nu. Actul respectiv nu va produce pur si simplu efecte", a afirmat Diana Iovanovici-Sosoaca.Ea a precizat ca aici se incadreaza hotararea Consiliului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) nr. 47/2020, hotararea Consiliului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi nr. 35/2020 care au interzis pelerinajele legate de sarbatorile religioase, in special accesul credinciosilor pentru rugaciune la sfintele moaste ale Sfintei Parascheva si ale Sfantului Dumitru, hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta nr. 72 care se refera si la accesul credinciosilor pentru rugaciune la Pestera Sfantului Andrei comuna Ion Corvin."Este inadmisibil sa discutam despre permisiunea tuturor cetatenilor romani , chiar si straini de a se deplasa si participa la concerte, evenimente culturale, cinematografe, spectacole etc in judetul Constanta, sa se deplaseze prin orice mijloace din alte judete, localitati sau alte tari pentru a participa la aceste evenimente nediscriminatoriu, dar pentru a participa la pelerinaje de genul celui de la Pestera Sfantului Andrei, intemeietorul crestinismului in Romania, sarbatoare nationala instituita prin OUG 147/27.0.2020, acest lucru este interzis", a precizat avocatul Arhiepiscopiei Tomisului.Avocata a mai declarat ca exista o propunere de recomandare a Consiliului European ca statele membre sa calculeze rata incidentei cazurilor de Covid-19 la 100.000 de locuitori si nu la 1.000, cum se intampla in tara noastra, dar si ca autonomia Bisericii Ortodoxe Romane are caracter absolut in ceea ce priveste continutul convingerilor religioase si modalitatea lor de manifestare."Comisia Europeana la data de 4 septembrie 2020 a emis propunere de recomandare a Consiliului European astfel incat sa garanteze faptul ca toate masurile care restrang libera circulatie ca raspuns la pandemia Covid-19 adoptate de statele membre sunt coordonate si comunicate clar la nivelul UE. Prin respectiva recomandare s-a solicitat ca raportarea sa se faca la 100.000 de locuitori, nu la 1000.Autonomia BOR are caracter absolut in ceea ce priveste continutul convingerilor religioase si modalitatea lor de manifestare. Religia tine de convingerile intime ale credinciosilor si acestea nu pot fi cenzurate, modificate sau adaptate de stat. O asemenea interventie ar echivala cu obligarea fidelilor unei religii sa adopte o alta, neconforma convingerilor lor, ceea ce ar insemna incalcarea art. 29 (1) fraza a doua din Constitutie", a explicat Diana Iovanovici-Sosoaca.Tribunalul Constanta a acordat termen in acest dosar pentru data de 4 decembrie, iar avocatul Arhiepiscopiei a cerut ca judecata cauzei sa se petreaca mai devreme, avand in vedere ca pelerinajul de Sfantul Andrei este programat pe data de 30 noiembrie."Am solicitat un alt termen, avand in vedere faptul ca discutam despre un interes major national, de urgenta, iar potrivit Codului de Procedura Civila termenele se pot acorda chiar si de pe o zi pe alta, in pricinile urgente. Orice termen acordat peste data de 30 noiembrie, cand se sarbatoreste Sfantul Andrei, duce la lipsa de obiect a actiunii, iar instanta se va face vinovata de acest aspect. Prin acordarea unui termen la data de 4 decembrie, se urmareste atat de instanta, cat si de partile chemate in judecata a ramanerii cauzei fara obiect, ceea ce inseamna impiedicarea justitiabilului la actul de justitie", a explicat avocatul Diana Iovanovici-Sosoaca.Arhiepiscopul Tomisului afirmase saptamana trecuta ca va contesta in instanta restrictiile impuse credinciosilor care doresc sa mearga, in 30 noiembrie, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei".In fiecare an, in 30 noiembrie, IPS Teodosie oficia Sfanta Liturghie, impreuna cu ierarhi invitati din tara si din strainatate, preoti si diaconi, la Manastirea "Pestera Sfantului Apostol Andrei" din apropierea localitatii Ion Corvin. La manifestarile religioase erau prezente anual peste 10.000 de persoane.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a luat decizia de a interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase pentru persoanele care nu au domiciliul in localitatile unde se desfasoara aceste activitati dupa ce rata incidentei la nivelul judetului Constanta a trecut de 3 la mia de locuitori.