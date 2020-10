Adrian Albu, supravietuitor Colectiv ajuns consilier local in Bucuresti: "Am cicatrici, astea nu se vindeca. Autoritatile nu au invatat mare lucru"

Cinci ani de la Colectiv

Adrian Albu: Am cicatrici, astea nu se vindeca

Pana in luna februarie a acestui an, Adrian Albu a lucrat, timp de 18 ani, ca analist de software la Xerox Romania. Acum este consilier local la Primaria Sectorului 2 din Bucuresti , ales pe listele Aliantei USR -PLUS. Albu s-a inscris in PLUS, urmand exemplul lui Vlad Voiculescu , al lui Dragos Paslaru si al Ramonei Strugariu, oamenii despre care spune ca au ajutat cel mai mult victimele incendiului de la Colectiv.El este unul dintre supravietuitorii tragicului eveniment din noaptea de 30 octombrie a anului 2015. Cu gandul la drama de acum cinci ani, mandatul lui Adrian Albu de consilier local se va concentra pe respectarea normelor de securitate la incendiu in scoli, o problema ignorata in continuare de autoritatile romane."Este una dintre cele mai mari probleme la nivel de tara. Daca nu se respecta securitatea la incendiu, este foarte probabil sa nu se respecte nici alte norme. Voi incepe cu unitatile de invatamant, acolo este cel mai mare risc", spune Albu.O alta prioritate in Sectorul 2 al Capitalei este curatenia, urmata de reforma administratiei publice."Prima prioritate este curatenia, este cel mai murdar sector din Bucuresti. Dupa curatenie, debirocratizarea, in momentul de fata sunt multi oameni care lucreaza in primarie si nu stii ce fac acolo", sustine Albu.Vineri, 30 octombrie 2020, se implinesc cinci ani de la incendiul din clubul bucurestean Colectiv, in urma caruia au murit 65 de persoane. Tragicul incident a scos la iveala probleme grave ale sistemului de sanatate si ale institutiilor publice. Cinci ani mai tarziu, cei implicati nu vad schimbari semnificative la nivel administrativ, ci doar in societatea civila."Societatea civila a inflorit dupa Colectiv. A fost un moment de rascruce in ceea ce priveste modul in care oamenii se raporteaza la cei care guverneaza. Din pacate, autoritatile nu au invatat mare lucru. Daca ar fi invatat si ar fi tras concluziile de rigoare, probabil ca am fi avut azi scoli cu normele de securitate la incendiu facute, am fi avut spitale care sa aiba macar raportarea reala de infectii nosocomiale, am fi avut politisti care sa ajute in timpul pandemiei si nu sa urmareasca candidatii pe strada. Sunt foarte multe lucruri pe care societatea civila le-a aratat si de care autoritatile nu au tinut cont. Inainte de Colectiv, societatea civila nici macar nu putea sa arate aceste lucruri, era un interes foarte scazut din partea oamenilor sa se implice. Singurii care mai ramasesera erau cei din presa. Dupa Colectiv, oamenii au vazut ca vocea lor conteaza, ca unele lucruri chiar se intampla, chiar daca foarte greu", spune Albu.Albu a participat la concertul formatiei "Goodbye to Gravity" alaturi de sora si verisoara sa. Verisoara sa a murit trei zile mai tarziu, din cauza arsurilor, iar sora sa, dupa trei saptamani, din cauza infectiei. El a avut arsuri pe aproximativ 18% din corp, pe care le-a tratat in strainatate. Pe 28 noiembrie 2015 a plecat in Austria, unde a inceput recuperarea, pe care a continuat-o in Anglia si Franta. In iunie 2016 s-a intors acasa."Cand m-am intors si am inceput recuperarea la Elias, unde fusesem internat initial, oamenii nu stiau ce au de facut. Cata recuperare facusem eu in Austria, am pierdut-o aici intr-o luna. A trebuit sa plec iar in strainatate, pentru ca altfel ramaneam cu mainile blocate, nu mai puteam inchide pumnul. Am cicatrici, astea nu se vindeca", povesteste Albu.In noiembrie 2016 a venit in Romania o echipa de medici din Olanda, care a consultat mai multi pacienti, iar in aprilie 2017 a fost in Olanda pentru ultima operatie. La o clinica privata din Bucuresti a mai facut alte operatii, dar mai are cateva de realizat, insa a luat o pauza din cauza efectelor cauzate de anesteziile generale."Incepi sa uiti cuvinte, sa te balbai, uiti sa termini fraza. Din cauza frecventei anesteziilor generale, efectele pot deveni permanente si incepusem sa am simptome", explica Albu.In cei cinci ani care au trecut, Adrian Albu a pastrat legatura cu alte victime ale incendiului din Colectiv, care au ramas, la fel ca el, cu cicatrici si sentimentul ca nu poti "trece peste"."Toata lumea incearca sa revina la o viata cat de cat apropiata de ce era inainte, dar e aproape imposibil. De fiecare data cand te uiti la maini, iti aduci aminte. Toata lumea stie ca ai fost acolo in momentul in care te vede pe strada. Nu ai cum sa ignori chestia asta, este foarte greu sa treci peste si trebuie sa o accepti", spune Albu.