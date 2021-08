Brăţări dacice şi coiful geto-dacic de la Coţofeneşti, transportate în Spania cu aeronava care a evacuat românii din Afganistan VIDEO

Artefactele sunt transportate în Spania cu o aeronavă C-130 Hercules.Secretarul de stat în MApN Simona Cojocaru a declarat, la plecarea aeronavei, că este o mare responsabilitate pentru membrii echipajului, dar că exponatele sunt pe mâni bune. ”Prin plecarea spre Madrid a unei părţi emblematice a patrimoniului arheologic al României, iniţiem un proiect important de diplomaţie publică şi culturală”, a afirmat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Iulia Matei.Ministrul Culturii Bogdan Gheorgiu a precizat că printre exponatele trimise în Spania se află brăţări dacice şi faimosul coif geto-dacic de la Coţofeneşti şi că aceasta este cea mai mare expoziţie organizată de statul român în afara ţării.“Anul 2021 are o semnificaţie deosebită pentru România şi Spania, având în vedere aniversarea a 140 de ani de relaţii diplomatice româno-spaniole. În acest context, ne-am alăturat cu plăcere demersului Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Culturii de a organiza o serie de evenimente aferente programului aniversar România – Spania 2021. Este o onoare pentru MapN să poată contribui la organizarea expoziţiei Tezaure arheologice din România - rădăcini dacice şi romane. Astăzi, Forţele Aeriene Române vor asigura transportul la Madrid cu o aeronavă C-130 Hercules a unui număr important de artefacte din colecţiile muzeele româneşti, o mare responsabilitate pentru membrii echipajului. Vă asigur că exponatele de o valoare excepţională sunt pe mâini bune”, a afirmat Simona Cojocaru.Ea a precizat că este aceeaşi aeronavă care a evacuat cetăţenii români din Afganistan şi care a mai avut misiuni umanitare în Tunisia şi în India.Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Iulia Matei, a precizat că este prima expoziţie de arheologie românească găzduită de Muzeul de Arheologie din Madrid.“Prin plecarea spre Madrid a unei părţi emblematice a patrimoniului arheologic al României, iniţiem un proiect important de diplomaţie publică şi culturală şi anume expoziţia Tezaure arheologice din România: rădăcini dacice şi romane. Aceasta va fi prima expoziţie de arheologie românească care va fi găzduită de prestigiosul muzeu de arheologie naţională din Madrid şi care se va derula în perioada 30 septembrie 2020 – februarie 2022”, a declarat Iulia Matei.Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu , a declarat că acesta este un eveniment cu o deosebită încărcătură istorică.“Suntem martori ai unui eveniment cu o deosebită încărcătură istorică, plecarea către aeroportul militar din Madrid a aeronavei militare ce transportă expoziţia Tezaure arheologice din România - rădăcini dacice şi romane. Prin această expoziţie creăm o punte culturală între ţările noastre şi marcăm 140 de ani de relaţii diplomatice între România şi Regatul Spaniei”, a explicat ministrul Culturii.El a menţionat că expoziţia reuneşte 835 de artefacte excepţionale din colecţiile a 39 de muzee din România.Ministrul Culturii a precizat că printre exponatele trimise în Spania se află brăţări dacice şi faimosul coif geto-dacic de la Coţofeneşti şi că aceasta este cea mai mare expoziţie organizată de statul român în afara ţării. Evenimentul cultural din Madrid , care are loc de la 1 octombrie, este organizat sub egida Ministerului Culturii şi Ministerului Afacerilor Externe, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, şi face parte din Programul de diplomaţie publică şi culturală dedicat aniversării, în anul 2021, a 140 de ani de relaţii diplomatice între România şi Regatul Spaniei, program stabilit de Ministerul Afacerilor Externe şi derulat prin Ambasada României în Regatul Spaniei.Expoziţiei i-a fost acordat Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regele Felipe al VI-lea al Spaniei şi al Preşedintelui României, Excelenţa Sa Klaus Iohannis