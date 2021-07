Marile necunoscute ale asasinatului cu bomba de la Arad, la o luna de la producerea tragediei. "Nu vrem sa repetam greseala de la Caracal"

Fiind vorba despre un caz unic in Romania, era firesc ca la Arad sa coordoneze ancheta cele mai experimentate institutii din tara. Pe lista s-a aflat inclusiv SRI care a decretat inca din ziua exploziei ca exclude din start un atentat terorist si s-a retras din schema.Au ramas la fata locului specialistii din "n" servicii din cadrul MAI, inclusiv expertii din cadrul Institutului National de Criminalistica unde lucreaza politisti scoliti la FBI, profileri care sunt solicitati cu precadere in cazuri complicate cu autori necunoscuti."Noi, Ministerul Afacerilor Interne, suntem implicati pentru a sprijini aceasta ancheta cu structuri de la toate directiile, astfel incat, in cel mai scurt timp, autorul, autorii sa fie trasi la raspundere", a mentionat ministrul de Interne, Lucian Bode , imediat dupa producerea exploziei.Audierile au inceput inca de luni 31 mai, iar zile la rand politistii implicati au audiat incepand cu primele ore ale diminetii si pana tarziu in noapte, spun surse judiciare, fara ca ceva "sa se lege". Au fost chemati pe rand membrii familiei, rude, prieteni, parteneri de afaceri, martori ai exploziei, dar fara un rezultat concret pana acum. Sursele citate au precizat pentru ziare.com ca ancheta a urmarit patru piste, iar pana acum au fost eliminate doua dintre ele.Ancheta a fost coordonata inca de la inceput de la Bucuresti pe doua paliere, Parchetul General si IGPR. S-au deplasat la Arad, rand pe rand seful Politiei Romane de la acea data, chestorul Eduard Miritescu, dar si sefi ai mai multor structuri din cadrul MAI."In ziua in care s-a petrecut tragedia, 29 mai, am trimis de urgenta un elicopter IGAv, mai multi sefi de structuri in frunte cu adjunctul IGPR, domnul Miritescu. Acesta a coordonat ancheta si a coordonat structurile Politiei Romane acolo. Domnul Miritescu s-a intors la IGPR si, intr-o intalnire pe care am avut-o cu domnul inspector general, am decis impreuna ca domnia sa sa mearga la Arad sa coordoneze toate activitatile de acolo si domnul Miritescu sa se intoarca. Nu este nimic anormal sau spectaculos ca domnul inspector general este acolo", preciza Bode la o saptamana de la producerea asasinatului.Inclusiv ministrul Bode a ajuns la Arad. Din partea Parchetului General a fost desemnat sa coordoneze ancheta procurorul Romulus Dan Varga, anchetator cu mare experienta, printre altele finalizand mult mai celebrul dosar "Elodia".Spre deosebire de alte anchete notorii, "asasinatul din Arad" a ramas pana in prezent sub semnul tacerii absolute. Sunt putine informatii oficiale care au fost facute publice de autoritati de teama sa nu se intample si acum ceea ce s-a intamplat in cazul Caracal, cand intreaga ancheta a fost transfomata intr-un adevarat spectacol de presa."Avem nevoie de liniste pentru a avea rezultate. Zgomotul de la Caracal si presiunea publica de atunci nu ne-ar ajuta deloc. Nu stim unde o sa ajungem cu acheta. E foarte delicat, dar suntem foarte atenti", au precizat surse din cadrul anchetei la o luna de la explozie.Asta ar fi explicatia pentru care pana acum am avut parte doar de spectacolul unor declaratii prin care romanii au fost asigurati ca totul este sub control, ca vinovatii vor fi prinsi, iar Romania este o tara sigura.Se vorbeste insa de ceva vreme despre existenta unor tensiuni intre anchetatorii Politiei Romane si cei de la Parchet, care nu au ajuns inca la un numitor comun privind vinovatii si pista sigura pe care trebuie sa continue ancheta. Este tarziu, spun specialistii criminologi, e adevarat cei neimplicati in cercetarea de la Arad. Cu cat trece mai mult timp de la producerea unui astfel de eveniment cu atat mai greu este sa prinzi autorii si sa aduni probe concludente.Desi in primele zile de la producerea exploziei reprezentantii Politiei au fost destul de vocali si au oferit o serie de declaratii cu privire la acest caz, deja de mai bine de trei saptamani s-a asternut total tacerea. Din cand in cand ministrul Bode mai este intrebat cu privire la rezultatul anchetei, dar raspunsurile sunt seci si fara informatie consistenta.S-a discutat in spatiul public ca in spatele acestui asasinat se afla fie competitorii aradeanului ucis, implicat de altfel in afaceri destul de complicate cu somn african, iar in acest caz ar fi vorba despre o reglare de conturi. Pe de alta parte s-a pus problema ca aradeanul ar fi avut o colaborare "speciala" cu politia si oferea informatii despre gruparile de traficanti de tigari din zona Banatului. Au aparut apoi date cu privire la o relatie extraconjugala pe care Crisan o avea cu una dintre angajatele sale de incredere. Dar pista unei razbunari din dragoste a fost scoasa din calcul.Au fost si sunt inca multe controverse cu privire la modalitatea in care s-a produs explozia:- omul de afaceri a fost urmarit de asasin in ziua tragediei, iar explozibilul a fost amplasat sub masina in timp ce Crisan se afla la cafeneaua din apropierea parcarii- explozibilul a fost amplasat in timp ce masina se afla in garajul de la ferma omului de afaceri, iar ulterior explozia sa fi fost provocata cu ajutorul unei telecomenzi in momentul in care Crisan a urcat la volan- s-a luat in discutie inclusiv varianta unei sinucideri (eliminata ulterior)Inclusiv informatiile care au ajuns in spatiul public cu privire la materialul folosit pentru a provoca explozia au fost contradictorii. Cert este, spun surse judiciare, ca in spatele asasinatului se afla un personaj cu multa experienta, iar "bomba" folosita n-ar fi chiar una artizanala, asa cum s-a discutat initial.Reamintim ca explozia masinii s-a produs in dimineata zilei (duminica) de 29 mai, la ora 7 fix. Omul de afaceri a mers intial la o cafenea situata pe Calea Aurel Vlaicu unde a zabovit pret de aproximativ 20 de minute. Masina era parcata in imediata apropiere, intr-o zona de regula intens circulata si destul de aproape de blocuri. Fiind duminca atat de dimineata, parcarea era pustie. Camerele de supraveghere care au functionat au surprins prezenta doar a unei singure persoane, care a scapat fara sa fie ranita desi s-a aflat destul de aproape de deflagratie.Multi specialisti si nu numai s-au intrebat cum de a fost posibil ca masina omului de afaceri sa fie distrusa prin explozie fara sa produca si alte pagube, doar cateva fisuri ale unor geamuri de la cladirile din zona. Este o intrebare fara raspuns public, deocamdata.