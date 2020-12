Sase pacienti cu COVID-19 s-au sinucis in ultimele luni in Albania

Politia a declarat ca incidentul a avut loc la aproximativ jumatate de ora dupa miezul noptii, iar pacientul care si-a pus capat vietii este un barbat de 60 de ani, internat de doua zile, cu complicatii provocate de COVID-19, scrie rfi.ro Primul caz de sinucidere a fost la 13 august, cand un pacient de doar 29 de ani s-a aruncat de pe un balcon al salonului. Au urmat alti doi barbati, de 65 si 52 de ani, care s-au sinucis in acelasi mod, iar la 11 noiembrie, un bolnav de 69 de ani s-a aruncat de la fereastra, decedand dupa o zi.Autoritatile medicale asigura zi si noapte paza in jurul cladirii unitatii medicale, iar expertii sustin ca ar fi vorba de o agravare psihologica pe fondul contractarii virusului SARS-CoV-2.Dupa cum personalul medical a declarat jurnalistilor de la "Euronews", in prezent sunt 4 medici psihiatri care supravegheaza pacientii, insa pana luna trecuta nu era niciunul.Un motiv serios analizat pentru aceste sinucideri in lant din Albania ar putea fi tratamentul cu Hydroxycloroquina, medicament utilizat pentru formele grave de COVID-19, care are ca efecte secundare si caderi psihice cu tendinte de suicid.Avertismentul asupra acestor efecte provine inclusiv de la Agentia Europeana a Medicamentelor. Trebuie spus ca si autoritatile din Spania au raportat cel putin 6 cazuri de tulburari psihiatrice la cei tratati cu doze mari de Hydroxycloroquina.Citeste si: O pacienta de 55 de ani cu COVID-19 s-a sinucis in baia Spitalului Judetean Bistrita