Ce risti daca mergi in vacanta in strainatate fara asigurare medicala. Cat a platit din buzunar un roman care a facut o criza de fiere dupa ce a juns in Tenerife

Suma primita in cazul unor afectiuni preexistente

Decizia instantei

Un roman care a plecat in Tenerife cu intentia de a petrece acolo o vacanta de doua luni a fost nevoit sa se intoarca in tara mai repede dupa o criza de fiere din cauza careia a ajuns la spital.Concret, turistul roman si-a inchiriat, cu 1.600 de euro, o locuinta in Tenerife, sperand sa poata petrece acolo o vacanta de durata. Inainte de plecare, turistul a incheiat si o asigurare medicala pentru calatorii in strainatate pe o perioada de un an.La trei zile dupa ce a ajuns in Tenerife, romanul a ajuns la spital cu o criza de fiere, fiind internat, pentru doua zile, in spitalul Quironsalud Costa Adeje. Dupa ce i-a platit spitalului 1.860 de euro, a luat legatura cu firma de asigurari, care i-a transmis ca la intoarcerea in tara sa se prezinte la firma pentru deschiderea unui dosar de dauna.La dosarul de dauna, romanul a depus si documente care atestau ca avea probleme urologice preexistente, iar pentru ca nu a primit niciun raspuns, a dat in judecata firma de asigurari, cerand suma de 1.860 de euro, platita de el spitalului, dar si suma de 1.650 de euro, cazarea de care nu a mai beneficiat din cauza problemelor de sanatate.In proces, firma de asigurari a aratat ca, potrivit Conditiilor generale de asigurare, "asiguratorul nu acopera cheltuielile medicale cauzate direct sau indirect de boli cronice sau afectiunni pre-existente intrarii in vigoare a contractului de asigurare sau agravarea acestora (inclusiv acutizarea si recidiva acestora) precum si consecintele acestora, cu exceptia cheltuielilor medicale ca urmare a puseului acut al unei boli cronice si sau afectiuni pre-existente in limita stabilita conform conditiilor de asigurare".Astfel, suma asigurata a fost de 30.000 euro din care 1.000 euro reprezinta cheltuieli medicale ca urmare a unui puseu acut al unei afectiuni pre-existente sau a unei boli cronice.Firma de asigurari a aratat ca, prin firma austriaca AWP Austria GMBH, i-a platit spitalului din Tenerife suma de 1.135 de lei."Parata si-a indeplinit obligatiile contractuale asumate - dosarul de dauna a fost instrumentat, insa reclamantul nu a furnizat toate informatiile si documentele care i-au fost solicitate, facand astfel imposibila solutionarea dosarului. Cu toate acestea, parata, prin Compania de asistenta, a achitat contravaloarea cheltuielilor solicitate de spital. Prin urmare, paratei nu i se poate imputa o atitudine culpabila care sa justifice pretentiile reclamantului", au aratat avocatii firmei de asigurari in proces.Judecatoria Satu Mare, unde s-a judecat procesul in prima instanta, a respins cererea turistului aratand ca firma de asigurari "nu poate fi obligata la acoperirea integrala a chetuielilor medicale, cata vreme plata acestora a fost plafonata la suma maxima de 1.000 euro, conform intelegerii partilor"."Numita AWP Austria GmbH a efectuat plata sumei de 1.000 euro catre spitalul Quironsalud Costa Adeje, pe seama reclamantului", a aratat Judecatoria Satu-Mare, respingand totodata si cererea de acoperire a chiriei de 1.600 de euro achitate de roman, in Tenerife.Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu apel, care se judeca la Tribunalul Satu Mare.