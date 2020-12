Un asistent medical de la Spitalul de Copii, cercetat pentru agresiune sexuala. Marturia unei mame: Mi-a pus mana la ceafa si m-a strans, spunandu-mi ca ar vrea sa ma stranga de gat

"In urma aparitiei in mediul online a unor informatii cu privire la faptul ca mai multe paciente acuza ca au fost agresate sexual de catre un angajat al Spitalului de Copii din Timisoara, (...) comunicam faptul ca politistii Sectiei 3 Timisoara s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de agresiune sexuala si efectueaza cercetari sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, in vederea stabilirii situatiei de fapt si luarii de masuri legale", a anuntat joi Politia Timis, citata de Agerpres. Libertatea a mentionat cele mai grave acuzatii ale mamelor: "Ma atingea, impotriva vointei mele", "A venit dupa mine la toaleta, a deschis usa, privindu-ma si vorbind obscen, eu fiind cu pantalonii jos", "Mi-a pus mana la ceafa si m-a strans, spunandu-mi ca ar vrea sa ma stranga de gat, toate acestea in prezenta minorului", "A incercat sa intre peste mine (n.r. - la dus), dar nu a putut intra, deoarece tinea o mamica usa", "S-a asezat langa mine in pat si m-a luat de fund".Spitalul a confirmat incidentele si sanctiunea, insa managerul spune ca de-a lungul timpului au fost mai multe plangeri "care nu s-au confirmat". Singura masura a institutiei medicale a fost sa-l retrogradeze pe asistent timp de 60 de zile, conform conducerii, 30 de zile, conform colegilor, ca ingrijitor de curatenie. Acum a revenit pe functie.