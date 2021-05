Raluca Turcan: "Asistenta sociala e facuta dupa ureche, nu e facuta cu profesionisti"

Ministrul Muncii, Raluca Turcan , afirma ca asistenta sociala in Romania este o activitate "facuta dupa ureche" si reclama ca unele primarii "conditioneaza" banii dati asistatilor, sume care provin de la bugetul de stat. Conform ministrului, dupa o luna de controale in teritoriu, au fost aplicate primariilor amenzi de aproximativ 67.000 de lei pentru nerespectarea legislatiei in domeniul asistentei sociale.Raluca Turcan a afirmat, luni seara, ca in Romania "asistenta sociala e facuta dupa ureche, nu e facuta cu profesionisti, asa cum ar trebui"."De multe ori (asistentii sociali - n.r.) sunt folositi la primarii si pentru alte activitati. De multe ori primariile ignora complet componenta de asistenta sociala si daca au oameni vulnerabili se gandesc la ei odata la patru ani, cand au alegeri si, eventual, conditionand niste bani pe care tot bugetul de stat ii suporta. Ca atare, doar dupa o luna de zile de controale privind asistenta sociala in Romania, am aplicat primariilor amenzi de aproximativ 67.000 de lei tocmai pentru ca nu reusesc sa desfasoare aceasta activitate cu personal calificat si respectand legislatia in vigoare", a declarat Raluca Turcan, la Antena 3.Ministrul a amintit ca in urma verificarilor privind asistenta sociala in teritoriu s-a constatat ca doar 80% dintre asistentii sociali din Romania au studii superioare, iar dintre acestia doar 30% au studii in domeniul in care activeaza.