Asociatia Magic a lansat campania Maini Magice. Se strang fonduri pentru sprijinirea unor copii grav bolnavi

"Mainile care trimit sms SOLIDARITATE la 8844 (2 euro) sau la 8864 (4 euro) sunt maini de ajutor - Maini Magice care impreuna tes reteaua binelui, plasa de siguranta pentru cei aflati in nevoie."De multe ori suntem intrebati de unde avem putere sa lucram cu atata durere, sa fim alaturi de atatea familii indurerate de boala sau chiar de pierderea copiilor lor. Adevarul este ca nu-i nici o putere, adesea si noua ne este greu, sunt zile in care ne simtim coplesiti, fiecare pierdere a unui copil ne doboara. Dar trebuie sa ne ridicam pentru ceilalti care au nevoie de noi. Cel mai insuportabil este cand maini disperate se intind catre noi pentru ajutor si trebuie sa spunem nu, pentru ca nu avem resurse sa ajutam mai mult. In ultimii sase ani, Magic a crescut enorm, de la o tabara pentru copii bolnavi de cancer la un adevarat ecosistem de proiecte, care ajuta nu doar copiii bolnavi de cancer, ci si pe cei suferinzi de alte boli cronice grave. Iar ajutorul asta este palpabil, masurabil, un ajutor concret care lumineaza si usureaza vietile acestor copii si familiilor lor.Visul nostru este sa ajungem la fiecare copil din Romania care sufera de o boala grava. Dar nu putem face asta singuri. Nimic din ce am facut pana acum nu am facut singuri, ci cu ajutorul a zeci de mii de oameni care pun un gand bun si speranta in SMS-ul acela lunar, cu ajutorul firmelor si companiilor care redirectioneaza 20% din impozitul lor pe profit, cu ajutorul persoanelor fizice care redirectioneaza 3,5% din impozitul lor pe venit, cu ajutorul partenerilor care doneaza bunuri sau servicii , cu ajutorul adoptatorilor de MagicBOX, cu ajutorul voluntarilor care isi doneaza timpul si energia. Fara toti acesti oameni, am fi complet neputinciosi. Oricine poate intinde o mana de ajutor. Iar cel mai simplu mod de a o face este prin aceste SMS-uri lunare", spune Jeanina Zgirie, coordonator comunicare, Asociatia Magic.Potrivit comunicatului Asociatiei, in 2020, "datorita comunitatii Magic, 1.150 de parinti nu au mai petrecut 9.294 de nopti pe un pat de spital , ci in cele 15 MagicHOME-uri ale asociatiei, 4.383 de familii cu copii grav bolnavi din Romania si Republica Moldova au primit pachete lunare (MagicBOX-uri) cu alimente, haine si produse de igiena, in valoare de 350 de lei, 3800 de familii cu copii grav bolnavi au accesat servicii si produse gratuite, prin aplicatia MagiHELP- Reteaua Solidaritatii, formata din peste 250 de parteneri, si 1147 copii au beneficiat de transport gratuit, la spital si inapoi, acasa, cu Sofer de Suflet".Asociatia Magic a debutat in 2014, cu taberele MagiCAMP, iar astazi include 12 proiecte, care ajuta peste 5.000 de copii cu afectiuni grave si familiile lor, oferindu-le suport social si emotional, sprijin financiar sau material, in perioada in care copilul este bolnav, prin implicarea a peste 2000 de voluntari, zeci de mii de donatori, sute de parteneri si sponsori.Maini Magice este a doua campanie nationala initiata de Magic, dupa Impreuna pentru MagicHOME - refugiul parintilor copiilor bolnavi de cancer - care a unit peste 150 000 de oameni.Fiecare mana de ajutor conteaza. Fiecare mana de ajutor poate aduce un strop de alinare unui copil grav bolnav. Fiti si voi mana magica de ajutor, donati 2 euro lunar pe www.asociatiamagic.ro sau trimiteti "SOLIDARITATE" prin SMS la 8844.