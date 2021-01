Comparatie intre vaccinurile AstraZeneca si Pfizer-BioNTech: eficacitate, pret si stocare

Eficacitatea vaccinului

Costul vaccinurilor

Conform unui ghid transmis lucratorilor sanitari britanici, eficacitatea unei sigure doza de vaccin AstraZeneca este de 52,7%, dar un responsabil sanitar a declarat ca eficacitatea ar trebui sa fie de 70% dupa administrarea primei doze.Agentia de Reglementare a Medicamentelor si Asistentei Medicale (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - MHRA) din Marea Britanie recomanda administrare celei de-a doua doze intr-un interval cuprins intre patru si 12 saptamani dupa prima, subliniind ca oa fost obtinuta in cazul unui interval de trei luni intre cele doua doze.Testarea clinica a acestui vaccin a starnit confuzie dupa ce rezultate preliminare anuntate la sfarsitul lunii noiembrie au relevat efecte diferite in cazul unor doze diferite. Astfel, in urma administrarii din greseala a numai unei jumatati de doza unui grup de voluntari, in cazul acestora a fost observata o eficacitate de 90%, fata de numai 62% in cazul celor carora li s-a administrat schema cu doua doze complete. AstraZeneca continua testele, dar MHRA precizeaza ca evaluarea sa pe baza careia a autorizat vaccinul nu a avut in vedere rezultatele administrarii unei singure jumatati de doza.Decizia autoritatilor britanice de a autoriza rapid acest vaccin are drept scop inocularea sa la cat mai multe persoane intr-un timp scurt, chiar inainte sa fie clar raspunsul la toate intrebarile legate de eficacitate si dozaj optim. In lipsa unor temeri privind siguranta vaccinului, autoritatea britanica de reglementare a cautat in acest fel sa faca un compromis intre asteptarea perfectiunii si luarea deciziilor de care este nevoie pentru a combate pandemia.Desieste mai redusa fata de cea a vaccinului Pfizer-BioNTech, in conditiile numarului insuficient de doze disponibile acest vaccin poate juca un rol semnificativ in combaterea pandemiei.De asemenea, vaccinul AstraZeneca va costa numai cativa dolari doza, in timp ce pretul unei doze de vaccin Pfizer-BioNTech ajunge la 18,40-19,50 dolari, iar cel al vaccinului Moderna (aprobat in SUA) pana la 37 dolari doza.Mai mult, vaccinul AstraZeneca nu necesita transportul si stocarea la temperaturi de -70 de grade Celsius, cum este cazul vaccinului Pfizer-BioNTech, putand fi pastrat intr-un frigider obisnuit timp de sase luni.Principiul vaccinului AstraZeneca este un ''vector viral'', respectiv un virus special adaptat care provoaca raceala obisnuita la cimpanzeu si transmite celulelor umane instructiuni genetice pentru a detasa proteina Spike de suprafata virusului SARS-CoV-2.Vaccinul Pfizer-BioNTech foloseste noua tehnologie a ARN-ului mesager, care transmite celulelor umane informatia genetica pentru a produce proteina Spike, ce va declansa raspunsul imun care produce anticorpi.La fel cum s-a intamplat in cazul vaccinului Pfizer-BioNTech, care la inceputul lunii decembrie a obtinut prima autorizatie tot in Marea Britanie, organismele de reglementare din alte tari s-ar putea vedea presate sa ia de asemenea o decizie.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a autorizat provizoriu vaccinul Pfizer-BioNTech si va decide pe 6 ianuarie asupra celui produs de, dar, in ce priveste vaccinul AstraZeneca, a atentionat ca inca nu a primit cererea de autorizare si documentatia completa, analiza acestuia facand-o pana in prezent doar pe baza datelor primite in cadrul procesului de ''evaluare continua'' inceput pe 1 decembrie. Prin urmare, emiterea unei Autorizatii de Comercializare Conditionata (CMA) in UE pana la finele lunii ianuarie este putin probabila, estimeaza EMA. Totusi, un responsabil medical german a declarat ca se asteapta la o ''decizie rapida'' a agentiei europene, dat fiind ca analiza din cadrul evaluarii continue este destul de avansata.Pe de alta parte, odata ce vor fi disponibile mai multe vaccinuri, guvernele vor trebui sa decida criteriile de repartizare a acestora, intrucat in mod normal oamenii doresc sa li se administreze vaccinul cu eficacitatea cea mai ridicata, problema care insa nu se pune in perioada imediat urmatoare, intrucat nu exista cantitati suficiente de vaccin.