Membra a parlamentului spaniol, atac fara precedent la adresa romanilor din Granada: "Trebuie alungati in suturi"

Olona spune ca guvernantii "au o politica ce se indeparteaza tot mai mult de nevoile spaniolilor". "Acesti politicieni nu au zone romanesti in cartierele lor, oameni care locuiesc ilegal in case si care genereaza probleme serioase de convietuire, asa cum se intampla in Chana", a spus Macarena Olona, potrivit La Vox de la Galicia. Printre prioritatile noastre se numara zone din Granada , cum ar fi La Chana, pentru ca daca facem o plimbare prin Plaza de la Unidad vedem un cartier complet abandonat: este un loc in care copiii ar trebui sa alerge sau persoanele in varsta ar putea sa se odihneasca, care dupa aceea mult efort si atatia ani de plata a impozitelor, astazi nu au banci decente unde sa poata sta", a spus Olona.Olona spune ca rezidentii spanioli au parasit cartierul nemodernizat, pentru ca imobilele nu aveau nici macar lifturi, acestea fiind "ocupate progresiv in majoritate de populatia romaneasca".Olona, care a vizitat zona, a spus ca au aparut " depozite ilegale de fier vechi care implica probleme de insalubritate si securitate".