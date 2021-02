Biserica Ortodoxa Romana de la Ierusalim, tinta unui atac extremist israelian

Apelul Inaltului ierarh la comunitatea internationala

Concret, Patriarhul ortodox al Ierusalimului a avertizat vineri, printr-un comunicat, ca "atacurile extremiste vizeaza din ce in ce mai mult biserici si moschei din Ierusalim", reprosand autoritatilor ca nu reusesc sa le stapaneasca si chiar "tolereaza" astfel de actiuni teroriste, care in final vor duce la amplificarea conflictelor din Orasul Sfant, fiind tinut departe de "pace si stabilitate". Inaltul ierarh a facut apel la comunitatea internationala sa initieze un dialog cu guvernul israelian pentru stoparea acestor atacuri teroriste si incetarea incercarilor din partea grupurilor extremiste de a leza caracterul mozaic al orasului Ierusalim, intimidand crestini si musulmani, atacand clerici, scriind graffiti pe peretii lacasurilor de cult, care instiga la ura.Patriarhul a mai acuzat grupurile extremiste ca vor sa controleze proprietati ale Bisericii Ortodoxe din Ierusalim, printre care Poarta Jaffa, Hotel Imperial, Hotel Petra si alte bunuri imobile, folosind ca metode mita, santajul si presiuni ilegale.Patriarhul Teofil al III-lea a dat asigurari ca Patriarhia Ortodoxa a Ierusalimului si Biserica ortodoxa din Tara Sfanta, de pe amblee maluri ale Raului Iordan, sunt alaturi de Biserica Ortodoxa Romana si de patriarhul Daniel si ofera sprijin deplin in fata acestui atac terorist ce reflecta ura extremistilor israelieni fata de religia crestina in general si Biserica Ortodoxa in particular.