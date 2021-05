Ancheta asasinatului din Arad, in sarcina celor mai buni specialisti din Politia Romana. "Nu vorbim despre actiuni in serie cum s-a vehiculat in spatiul public"

"Am fost informat sambata dimineata imediat dupa ce s-a produs, imediat dupa ora 7 dimineata. Impreuna cu conducerea MAI am decis sa trimitem la Arad cei mai buni specialisti din Politia Romana. Am luat legatura cu SRI, Parchetul General si impreuna am gestionat cercetarile la fata locului astfel incat cei mai buni specialisti pe care ii are Politia Romana sa reuseasca intr-un timp cat mai scurt posibil sa identifice o pista pentru ca autorii sa fie prinsi", a declarat ministrul Lucian Bode Acesta a anuntat ca cercetarile la fata locului s-au finalizat duminica, iar epava autoturismului a fost ridicata si depozitata intr-un loc unde se continua cercetarile, daca va fi nevoie. Ministrul a explicat ca au fost deja audiati martori, dar si rudele si apropiatii omului de afaceri ucis in asasinatul de la Arad."Luam in calcul mai multe ipoteze de lucru. Am audiat martori, membrii ai familiei, angajati ai societatii comerciale, prieteni apropaiti, vizualizam imagini de pe traseul pe care l-a parcurs victima in dimineata zilie de sambta", a anuntat Bode.Ministrul de Interne a precizat ca in istoria postedecembrista a Romaniei au mai fost tentative de omor prin acelasi mod de operare, dar fara finalitate.Ceea ce s-a intamplat la Arad "este un caz singular. Romania este o tara sigura, nu vorbim de actiuni pregatite in serie cum se spune in spatiul public. Vinovatii vor fi identificati"sustine Lucian Bode.Intrebat daca s-a identificat tipul de explozibil folosti de autorii asasinatului de la Arad, ministrul de Interne a refuzat sa dea detalii, precizand ca ancheta este inca in curs, dar a asigurat ca "MAI prin laboratoarele foarte bine dotate" si "cei mai buni specialisti ai Politiei Romane" vor spune in cel mai scurt timp "despre ce a fost vorba".Atentatul cu bomba a avut loc sambata dimineata, in cartierul Vlaicu din Arad. Atunci masina omului de afaceri Ioan Crisan a sarit in aer. La momentul exploziei in masisa se pare ca se aflau doua persoane, omul de afaceri care a si murit in urma deflagratiei, dar si un sofer care a reusit sa fuga, potrivit presei locale.