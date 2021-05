Unitatea mobila ATI COVID de la Iasi a fost transformata in sectie non-COVID. In spital sunt 140 de paturi libere

Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu a anuntat sambata ca dupa igienizare, sterilizare si realizarea mentenantei, Unitatea Mobila de Terapie Intensiva din curtea spitalului de Boli Infectioase, care functioneaza intr-un TIR, a fost transformata in sectie Terapie Intensiva non-COVID.El a explicat ca acest lucru a fost posibil pe fondul scaderii numarului de cazuri grave de coronavirus care ajung la spitalul iesean."Am inceput deja activitatea in unitatea non-COVID, iar in momentul de fata ingrijim in continuare pacienti Covid pozitivi, dar am deschis portile si pacientilor cu alte patologii infecto-contagioase. Spitalul functioneaza acum cu doua terapii intensive, una Covid, iar cealalta non-COVID", a afirmat medicul Florin Rosu.Acesta a mai spus ca sambata sunt internati noua pacienti in unitatea ATI COVID, iar patru la unitatea ATI non-COVID."Exista o scadere semnificativa a numarului de pacienti COVID, iar evolutia este imbucuratoare. Avem 140 de paturi libere in spital si am decis deschiderea graduala a sectiilor si pentru pacientii non-COVID", a mai spus managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Florin Rosu.