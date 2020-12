Nicusor Dan: Reparatiile de urgenta la acoperisul retractabil al Arenei Nationale au fost finalizate

"Vestile mai putin bune tin de raportul Corpului de Control cu privire la mentenanta acoperisului Arenei Nationale, raport pe care l-am primit de curand. Principalele concluzii ale raportului, pe scurt:1. Nu a existat si nu exista inca un contract de mentenanta corectiva pentru acoperisul retractabil al Arenei. Au fost contractate doar servicii de mentenanta preventiva.2. Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti SA (cea care avea responsabilitati in gestiunea acoperisului) cunostea inca din 12 octombrie ca exista defecte la acest acoperis, dar n-a obiectat la folosirea in continuare a acoperisului.3. Acoperisul a fost operat cu incalcarea restrictiilor, inclusiv in conditii de ninsoare, ceea ce a dus in mod direct la avarierea lui, iar Primaria a fost nevoita sa contracteze servicii de reparatii in regim de urgenta", a scris Nicusor Dan pe Facebook.Acesta spune ca perioada de garantie a lucrarilor a expirat deja de multa vreme."Cei vinovati vor plati si Primaria Capitalei va contracta un serviciu de mentenanta corectiva. Si o precizare pentru public: fostul primar Firea a mintit din nou, afirmand ca suntem in perioada de garantie pentru stadion. Aceasta garantie, care includea mecanismul acoperisului defectat, a fost de 36 de luni, deci a expirat de mult timp. Primaria Capitalei va imputa Companiei Municipale Tehnologia Informatiei Bucuresti SA suma de 217.500 lei + TVA, contravaloarea reparatiei acoperisului", a transmis Nicusor Dan pe Facebook.CITESTE SI: