Auchan Romania lanseaza programul de fidelitate MyCLUB Auchan

Inscrierea in club se realizeaza prin intermediul unuipe care il poti obtine atat in format digital, din aplicatia Auchan sau de pe auchan.ro , cat si in format fizic, direct din magazine, de la casele de marcat sau de la Serviciul Clienti.Pentru a avea acces la toate avantajele oferite de MyCLUB Auchan, cardul trebuie inregistrat in contul tau de pe auchan.ro, iar ulterior scanat la fiecare vizita in magazinele fizice sau in cel online, oricand inainte de finalizarea platii. Clientilor inregistrati in club, care prefera sa comande online (din aplicatia mobila Auchan sau de pe auchan.ro), le sunt acordate automat toate beneficiile. Beneficiile acumulate pot fi consultate in sectiunea "MyCLUB Auchan" din contul tau de client, din aplicatia mobila Auchan sau de pe auchan.ro, precum si pe bonul fiscal emis pentru o achizitie facuta prin scanarea cardului de fidelitate.Programul MyCLUB Auchan este disponibil atat in hipermarketurile si supermarketurile Auchan, in magazinele de proximitate MyAuchan (cu exceptia celor din Statiile Petrom), cat si online, pe auchan.ro sau in aplicatia Auchan. Prin acesta, ai acces la o combinatie unica de avantaje si experiente:Fiecare sesiune de cumparaturi le aduce clientilor 1 punct, indiferent daca vin in magazine sau cumpara online, din aplicatia Auchan sau de pe auchan.ro. Mai mult decat atat, la fiecare 10 lei cheltuiti la Auchan clientii primesc cate 1 punct suplimentar, indiferent de valoarea cumparaturilor. Acumuland puncte, vei avea acces laDe asemenea, in MyCLUB Auchan poti opta pentru oferte personalizate, in functie de obiceiurile tale de achizitie si de preferintele de consum.Lansarea MyCLUB Auchan, iti aduce si o! Activeaza-ti cardul in perioadasi poti castiga marele premiu - suma de 10.000 de Euro, echivalentul in RON, direct in contul tau.Continua sa faci cumparaturi din Auchan utilizand cardul de fidelitate in aceasta perioada si poti castiga unul din cele peste 100 de premii puse la bataie:Mai multe detalii despre programul MyCLUB Auchan, avantaje, tombola, regulament, termene si conditii sunt disponibile pe https://romania.auchan.ro Auchan Romania are in portofoliu 33 de hipermarketuri Auchan, o retea de 57 de magazine de proximitate MyAuchan, dintre care 48 in statiile Petrom, si 5 supermarketuri Auchan. Cu peste 280.000 m2 suprafata neta de vanzare, o cifra de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune celor circa 5 milioane de locuitori din orasele in care sunt prezente magazinele sale un comert modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse si un concept de discount responsabil, cu toate preturile mici, permanent. Pe, Auchan prezinta clientilor peste 25.000 de produse. In 2021, Auchan a obtinut medalia Customers' Friend si statutul Customers' Friend - Superior Excellence, confirmand calitatea excelenta a relatiilor cu clientii sai. Toate magazinele, depozitele si birourile gestionate de Auchan detin certificarea Safe Guard care confirma respectarea si implementarea corecta a celor mai bune practici de siguranta impotriva raspandirii COVID-19.