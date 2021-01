AUDIO Un profesor universitar jigneste o studenta in timpul cursurilor online: "Nu ti se pare ca esti penibila?"

Dialogul

Profesorul s-a aratat revoltat ca tanara studenta a indraznit sa i se adreseze intr-un mod "lipsit de respect", a folosit formula de adresare "domn' profesor" in loc de "domnule profesor".Dialogul a fost inregistrat si dat publicitatii de publicatia oradesibiu.ro. "Nu ti se pare ca esti penibila?" a fost reactia profesorului la adresarea studentei. Acesta i-a mai spus ca "daca nu te duce capul, mai bine taci", comparand postura de profesor cu cea de primar de la tara, relateaza sursa citata.Deci lu' primarul de la tara ii zici domnule primar, stii sa-i zici da, si mie imi zici domn' profesor, domn. Eu va zic voua domn' student?Imi pare rau.Ce iti pare rau? Nu ti se pare ca esti penibila?Ba da.La primarul de la tara ii zici domnule primar si mie imi zici domn' profesor? Ti-am zis, nu te adresa nicicum. Daca nu te duce capul, am mai avut discutia asta nu?Da.Da. Deci, daca nu te duce capul la mai mult, nu te adresa, ca eu nu iti cer sa imi spui nicium, dar nu poti... eu va zic voua domn student? M-ai auzit pe mine in felul asta?Nu.Cum ma adresez eu catre voi? Stimate student, stimate domn, domnule student. Sau pe nume sigur, Loloiu, cutare...Joica, Istrate whatever. Dar nu ti-am zis domn student. Ti-am zis domn' student?Nu.Nu cred ca lumea la tara ii zice domnule primar, ii zice domn' primar, ca e la tara, corect?Da.Pai si atunci de ce minti?Pai eu asa ii spun.A, pe primar il respecti mai tare decat pe profesor. Nu e vorba de mine, in general.