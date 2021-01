Primaria Generala a Capitalei si companiile din subordine, luate la "puricat". Consilierii USR PLUS initiaza un audit extern

"In vederea elaborarii unei strategii corecte pentru dezvoltarea economica a Mun. Bucuresti, consideram ca este esential sa fie efectuata o analiza temeinica a activitatii aparatului de specialitate al primarului, precum si a tuturor entitatilor din subordinea Primarului General si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2020", arata un comunicat de presa."Antamarea unui audit statutar ar presupune un volum imens de munca si implicit un termen mai lung de executare. Pe de alta parte, anumite segmente din auditul statutar sunt deja acoperite de verificarile efectuate de Curtea de Conturi, respectiv Camera de Conturi a Mun. Bucuresti. De ceea, nu recomandam antamarea unui audit statutar", spune Anamaria Gram, Consilier General USR PLUS in CGMB.Potrivit acesteia, s-a luat decizia de a face un audit extern care sa fie efectuat de firme de audit."Selectarea firmelor de audit se va face cu respectarea procedurilor de achizitie publica conform Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Directia Generala Achizitii Publice fiind imputernicita, prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru a demara procedurile de achizitie", noteaza comunicatul.Consilierii USR PLUS sustin contractarea simultana a serviciilor de la mai multe firme de audit deoarece volumul de munca este foarte mare avand in vedere numarul directiilor/serviciilor din aparatul de specialitate, precum si a entitatilor subordonate Primarului General si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, astfel incat rapoartele de audit sa fie finalizate cat mai repede si sa putem initia elaborarea strategiei pentru dezvoltarea economica a unitatii administrativ-teritoriale Mun. Bucuresti.CITESTE SI: