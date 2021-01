Aurel Vainer: "Pogromul din 1941 a fost o forma a antisemitismului marsav"

Vainer: Calea Vacarestilor si Calea Dudesti au fost tintele principale ale Pogromului legionar

"Fortele legionare teroriste oarbe, antisemite pana in maduva oaselor, au realizat acte de vandalism si marsavii care nu in putine cazuri s-au soldat cu lichidarea de vieti omenesti. Dupa statisticile oficiale, in timpul Pogromului de la Bucuresti , din ianuarie 1941, au fost omorati 120 - 140 de evrei. Numarul este intr-un anumit interval si se pare ca este chiar mai mare, daca se tine seama de faptul ca nu au fost luati in evidenta evreii omorati care se crestinasera inainte. Oricum, aceasta cifra (...) arata ca s-au intamplat lucruri foarte urate, au fost forme ale antisemitismului marsav, al antisemitismului ucigas", a declarat dr. Aurel Vainer cu prilejul comemorarii a 80 de ani de la Pogromul antievreiesc de la Bucuresti din ianuarie 1941, eveniment organizat online de FCER.El a amintit ca din "miscarea cuzista", infiintata de A.C. Cuza, profesor la Universitatea din Iasi, "o forma de antisemitism care nu era violenta, s-a nascut in anii '30 miscarea Garda de Fier a lui Corneliu Zelea Codreanu"."De fapt, il chema Corneliu Zelinski, dar si-a luat numele de Zelea Codreanu. Era un roman de origini poloneze. (...) In 1940, dupa instaurarea regimului Antonescu si legionarii, in casa tatalui meu si a familiei lui apare un comando care era de fapt o echipa mixta format din autoritati ale statului si din legionari. Atunci aveam 10 ani si imi amintesc si acum scena cand apare acest reprezentant al miscarii legionare, se numea Gheorghe Ursu, si ii spune: "Cetatene Vainer, din acest moment toate proprietatile dumitale trec in proprietatea statului roman, inclusiv ti se aplica reglementarile care au fost - evreii nu mai pot ocupa functii publice, nu mai pot avea firme". (...) Terorismul legionar promova direct nevoia de a ucide pe "jidani" - evrei, si de a reprima pe acei romani numiti atunci jidoviti", a aratat Aurel Vainer.Presedintele de onoare al FCER a afirmat ca "rebeliunea legionara a fost un scenariu mai larg in care are loc despartirea dintre Ion Antonescu si legionari", mari personalitati ale Romaniei, precum si romani autentici, fiind victime ale legionarilor."Miscarea legionara a pactizat cu generalul Antonescu in septembrie 1940 si au facut regimul antonesciano-legionar. Dar dupa un timp s-a rupt aceasta alianta. (...) Antonescu cheama trupele romane si ii lichideaza pana la urma pe legionari. Dar atunci legionarii organizeaza si realizeaza Pogromul impotriva evreilor din Bucuresti, din ianuarie 1941, unde au pierit 140 de evrei nevinovati. Formele si locurile au fost diverse si nu putine in care evreii au fost arestati, torturati. (...) Miscarea legionara a ajuns la aceasta forma de nationalism terorist, cu ucidere si a ucis mari personalitati ale Romaniei de atunci - ministrul Economiei, Madgearu si marele savant roman Nicolae Iorga. Au fost crimele legionarilor fata de romani autentici, crestini, dar si mai grozave au fost comportamentele din timpul rebeliunii transformate in Pogrom antievreiesc. Atunci au omorat oameni, au devastat magazine. Calea Vacarestilor si Calea Dudesti au fost tintele principale ale Pogromului legionar", a detaliat Aurel Vainer.Potrivit acestuia, "au fost zile de groaza" care trebuie sa ramana in memoria generatiilor viitoare."Noi avem datoria sa ne amintim mereu de aceste evenimente din Bucurestiul anului 1941 si sa pastram in memoria noastra cele petrecute atunci. Sa ne exprimam regretul imens pentru pierderea acestor vieti omenesti nevinovate condamnate la moarte doar pentru faptul ca erau evrei, cu ocupatii foarte diferite - muncitori, meseriasi, oameni de afaceri, pravaliasi. Este o pagina rusinoasa pentru istoria poporului roman, recunoscuta de altfel prin acceptarea raportului Comisiei de cercetare a Holocaustului, Comisia Wiesel. Pogromul de la Bucuresti a fost unul din evenimentele majore cu mare percutie, sa spun asa, si cu un grad mare de cruzime fata de populatia evreiasca", a spus Vainer.El a afirmat ca evreii de astazi din Romania isi amintesc "cu multa durere de cele petrecute in Bucuresti"."Imi exprim din partea FCER aceste regrete profunde pentru cele intamplate si sa sa ne exprimam solidaritatea cu toti cei care nu mai sunt si care au suferit in timpul Pogromului legionar de la Bucuresti, in ianuarie 1941. Amintirea sa le fie vesnica!", a concluzionat presedintele de onoare al FCER.