Bogdan Aurescu: Sustinem consolidarea rolului central al ONU pentru multilateralismul eficient si pentru ordinea internationala bazata pe norme

Mesajul ministrului Bogdan Aurescu a fost transmis cu prilejul marcarii Zilei Organizatiei Natiunilor Unite si a 75 de ani de la intrarea in vigoare a Cartei ONU:"Data de 24 octombrie, momentul intrarii in vigoare a Cartei ONU, este cunoscuta si sarbatorita in intreaga lume ca Ziua Organizatiei Natiunilor Unite. Astazi, 75 de ani mai tarziu, valorile si principiile Cartei isi mentin relevanta, constituind fundamentul relatiilor internationale. 2020 marcheaza o dubla aniversare - 75 de ani de la crearea ONU si 65 de ani de la aderarea Romaniei la aceasta organizatie. Este, cu atat mai important, sa evidentiem semnificatia profunda a multilateralismului si necesitatea cooperarii si solidaritatii internationale, acestea fiind reafirmate constant prin eforturile de gestionare a crizei pandemice. Comunitatea internationala a putut constata, o data in plus, ca problemele globale necesita solutii si raspunsuri coordonate, fundamentate pe un sistem solid de principii democratice si pe respectul pentru dreptul international, precum si un instrumentar adaptat provocarilor actuale. Am putut constata ca un multilateralism eficient si pragmatic este cel care actioneaza in beneficiul direct al cetatenilor nostri", a declarat Aurescu.El a vorbit si despre impactul pe care l-a avut ONU la nivel global."Impactul Organizatiei Natiunilor Unite se resimte in toate colturile lumii, iar Romania nu face exceptie. Atasamentul profund al tarii noastre pentru multilateralism reprezinta unul dintre pilonii de baza ai politicii externe a Romaniei, alaturi de apartenenta la UE si NATO, precum si Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. In cei 65 de ani de apartenenta la ONU, Romania a dezvoltat o traditie indelungata in consolidarea multilateralismului, iar ONU ne-a fost un partener constant in toata aceasta perioada. As mentiona, ca exemple recente, cooperarea cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare in vederea implementari eficiente, in plan intern, a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, precum si in ceea ce priveste implementarea politicii tarii noastre de cooperare pentru dezvoltare. De asemenea, UNICEF sau UNHCR raman parteneri consecventi de dialog, iar rezultatele activitatii derulate in tara noastra, in cooperare cu autoritatile romane raman de netagaduit. Mai mult, gazduirea de catre Romania, incepand cu anul 2009, a Centrului de Tranzit in Regim de Urgenta de la Timisoara, prima facilitate de acest tip din lume, infiintat prin colaborarea intre Guvernul Romaniei, Biroul Inaltului Comisar ONU pentru Refugiati (UNHCR) si Organizatia Internationala pentru Migratie, demonstreaza angajamentul Romaniei pentru dreptul international al refugiatilor si pentru principiile solidaritatii si impartirii responsabilitatilor la nivel multilateral", a completat ministrul de Externe.Acesta a vorbit si despre Curtea Internationala de Justitie, un instrument cheie la nivelul comunitatii internationale."Amintesc si sustinerea Romaniei pentru importanta Curtii Internationale de Justitie, ca instrument cheie in ceea ce priveste cresterea impactului justitiei internationale la nivelul comunitatii internationale. Un reper pentru Romania ramane Hotararea CIJ din 3 februarie 2009, privind Delimitarea Maritima in Marea Neagra, prin care tarii noastre i-au revenit 9700 de km2 de platou continental si zone economice exclusive, adica aproape 80% din zona aflata in disputa. Doresc sa reafirm, o data in plus, sprijinul ferm al tarii noastre pentru multilateralismul eficient si pentru ordinea internationala bazata pe norme. Sustinem consolidarea rolului central al ONU in acest sens, dar si continuarea procesului de reforma a Organizatiei, astfel incat cooperarea multilaterala sa devina mai eficienta si mai adecvata provocarilor lumii contemporane", a mai spus Aurescu.