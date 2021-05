Nicusor Dan anunta ca mai multe autobuze vor circula si pe timpul noptii pe parcursul maratonului de vaccinare din Bucuresti. Despre ce linii este vorba

"Peste exact 24 de ore, adica vineri la ora 16, incepe maratonul vaccinarii in Bucuresti.Prin colaborarea dintre Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davilla", Primaria Capitalei si ASSMB vor fi deschise non-stop 50 de puncte de vaccinare in doua locatii centrale din Capitala - Sala Palatului si Biblioteca Nationala. Oricine vrea sa se vaccineze cu vaccinul anti-COVID-19 o poate face fara niciun fel de programare , incepand de vineri la ora 16 si pana luni la ora 8.Impreuna cu STB, am convenit sa extindem si noaptea circulatia autobuzelor pe liniile 104, 117, 178, 300, 313 si 368, pentru a facilita transportul bucurestenilor la centrele de vaccinare si inapoi spre casa", a scris Nicusor Dan joi pe Facebook