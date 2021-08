Transportul public în comun cu autobuze electrice devine operațional la Sibiu. Cât costă un bilet

Primăria Sibiu a anunțat joi, 12 august că, de luni, va fi operaţionalizată ”Linia Verde” de tranport public în centrul municipiului.Cursele urmează să fie realizate cu minibuze electrice. Acestea vor cirula la 8 minute în orele de vârf şi la 10 – 14 minute în restul intervalului, de dimineaţa de la 7.00, până la ora 24.00. Costul unei călătorii este de 2 lei. Primăria recomandă această alternativă pentru a rezolva problema lipsei locurilor de parcare în zonă.“Am conceput această linie de transport public electric pentru a încuraja deplasarea cu mijloace de transport ecologice, în centrul istoric. Oferim o alternativă nepoluantă, convenabilă ca preţ şi la îndemână. Sper ca sibienii şi turiştii să decidă să îşi lase maşina în una dintre parcările zonale din centru – Piaţa Teatrului, Cazarma 90 sau Gară – şi să folosească acest mijloc de deplasare. În plus, nu vor mai avea nici grija găsirii unui loc de parcare”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu. Minibuzele electrice vor circula pe traseul Gară - str. General Magheru – str. Constituţiei – b-dul C. Coposu - Piaţa Unirii-str. Tribunei – str. Mitropoliei – str. Al. Odobescu – str. Măsarilor – str. Malului – str. Turnului – str. Faurului – str. Ocnei – str. N. Teclu – str. Constituţiei - pe sub Podul Gării - Gară.”Toate staţiile de pe traseul verde au fost dotate cu plăcuţe de staţii care indică denumirea staţiei şi traseele care trec prin acestea, pe lângă Linia Verde. De asemenea, în staţii veţi găsi afişat orarul de circulaţie a traseelor. Şase dintre staţii sunt dotate cu afişaje electronice care vor arăta în timp real ora de sosire a autobuzelor în staţie. Practic, pe afişaj veţi citi care sunt următoarele 3 autobuze care sosesc în staţie şi în câte minute”, a transmis Primăria Sibiu.În şase dintre staţii, cele nou create pentru Linia Verde, au fost montate automate pentru cumpărarea biletelor.O dată la fiecare 8 minute va sosi în staţie un minibuz al Liniei Verzi, la orele de vârf, adică dimineaţa şi la prânz. În restul zilei, se va circula la intervale de 10-14 minute.Prima cursă va pleca în fiecare zi de la Gară la ora 7.00. Ultima cursă va pleca din aceeaşi staţie la ora 22.36 de luni până vineri şi la ora 23.32 sâmbăta şi duminica.Programul complet se va găsi, de luni, pe tursib.ro sau în aplicaţia TurSibiu.O călătorie costă 2 lei, ca orice călătorie pe un alt traseu.”Puteţi cumpăra un bilet de la automatele din staţiile Liniei Verzi. Momentan, se pot cumpăra bilete de la aceste automate doar cu bancnote, dar în scurt timp, vom pune la dispoziţie şi funcţiile de achiziţie cu cardul bancar şi achiziţia de abonamente Tursib, acestea urmând să se implementeze odată cu proiectul de modernizare a sistemului de transport public, aflat în derulare. Bilete puteţi cumpăra mai simplu, direct la bordul minibuzelor, cu ajutorul cardului contactless Visa sau Mastercard”, a mai transmis Primăria Sibiu.Minibuzele care vor circula pe această linie sunt echipate cu motoare electrice produse de BMW care asigură o autonomie de 160 km la fiecare încărcare completă, la o viteză medie de 20 km/oră. Cinci staţii de încărcare au fost instalate la sediul Tursib, iar o staţie de încărcare rapidă urmează să fie instalată în Piaţa Gării, pentru a creşte frecvenţa de circulaţie pe această linie electrică.Acestea sunt dotate cu computer de bord, climatizare, ecrane de informare în interior, camere video la interior şi exterior şi WiFi gratuit. Acest proiect este finanţat din fonduri europene, obţinute de Primăria Sibiu în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.Fiecare minibuz oferă câte 21 de locuri pentru călători, din care 10 pe scaune. Foarte important, minibuzele sunt dotate cu rampe pentru accesul persoanelor cu handicap.