Toate persoanele care sosesc in Republica Moldova sunt nevoite sa stea 14 zile in izolare

Totodata, arata sursa citata, cei ce intra pe teritoriul Republicii Moldova vor completa o fisa epidemiologica si o declaratie pe proprie raspundere privind respectarea masurii de autoizolare. Masura autoizolarii se poate incheia inainte de termenul de 14 zile , in baza rezultatului negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat dupa a 10-a zi de izolare Urmatoarele categorii de persoane sunt exceptate de la masura autoizolarii si, implicit, a completarii fisei epidemiologice si a declaratiei pe proprie raspundere:* copiii cu varsta de pana la 5 ani;* persoanele care detin un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior imbarcarii (pentru persoanele care calatoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrarii pe teritoriul Republicii Moldova (pentru persoanele care calatoresc cu mijloace de transport proprii). Rezultatul testului trebuie sa fie redactat in limba romana, engleza, franceza sau rusa;* conducatorii auto si personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa si persoane, care au mai mult de 9 locuri pe scaun, inclusiv locul conducatorului, echipajele si personalul de deservire a aeronavelor, navelor si trenurilor;* persoanele care calatoresc din motive de sanatate sau umanitare, inclusiv insotitorul acestora (cu prezentarea documentelor justificative);* elevii/ studentii care urmeaza sa sustina examene, care merg la studii in unitati/ institutii de invatamant pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplaseaza pentru activitati legate de finalizarea/ organizarea/ desfasurarea studiilor/ participarea la concursuri sau olimpiade internationale, cu prezentarea documentelor justificativ. Exceptia se aplica si pentru reprezentantul legal sau insotitorul desemnat prin declaratie de catre reprezentantul legal;* persoanele care se deplaseaza in scop profesional, motivul deplasarii fiind justificat prin viza, permis de sedere sau un alt document aferent (inclusiv invitatia si/sau contractul incheiat cu o persoana juridica rezidenta in Republica Moldova);* lucratorii transfrontalieri care intra in Republica Moldova din Romania sau Ucraina, precum si cei din Republica Moldova angajati ai unor companii din statele mentionate si care fac dovada raporturilor contractuale cu aceste companii;* posesorii de pasapoarte diplomatice, de serviciu, oficiale si speciale si alte documente asimilate, precum si titularii documentelor de calatorie tip Laissez-Passer eliberate de catre Organizatia Natiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice si consulare si organizatiilor/misiunilor internationale acreditate in Republica Moldova si/sau personalul implicat in asigurarea ajutorului umanitar;* sportivii care se deplaseaza in scopul participarii la competitii sportive internationale si cantonamente, precum si membrii delegatiilor sportive sau insotitorii acestora (parintii sau reprezentatii legali ai copiilor minori);* persoanele aflate in tranzit. Itinerarul tranzitului va fi stabilit de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;* persoanele care atesta prin documente justificative prezenta la proceduri judiciare in Republica Moldova, precum si reprezentantii legali ai acestora;* persoanele care detin un document justificativ care atesta efectuarea vaccinului anti-COVID-19, redactat in limba romana, engleza sau rusa.