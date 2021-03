CNCAV: "Se realizeaza un update important al aplicatiei de programare la vaccinare. Este posibil sa apara intarzieri"

"In acest moment, se realizeaza un update important al aplicatiei de programare la vaccinare pentru implementarea listelor de asteptare, in conformitate cu cerintele CNCAV. Este posibil sa apara intarzieri in functionarea aplicatiei", precizeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Platforma de vaccinare pentru Faza a III-a (populatie generala) a fost oprita, dupa o ora de functionare. Va fi repornita in cursul zilei de maine, dupa instalarea softului ce permite inscrierea pe listele de asteptare. Autoritatile au anuntat ca aceasta va fi disponibila de pe 15 martie, dar ea s-a activat duminica, 14 martie, la ora 18.30. Ghidul programarii pentru "populatia generala", potrivit Biziday. 1. O singura inscriere. Platforma va permite unei persoane sa se inscrie pe o singura lista, la un singur centru de vaccinare, din judetul in care isi declara rezidenta in platforma (nu trebuie sa fie neaparat cea din buletin). Schimbarea rezidentei in platforma permite inscrierea pe lista de asteptare la un centru din judetul respectiv.2. Persoanele vulnerabile vor avea in continuare prioritate. Listele de asteptare de la un centru vor aloca zilnic 75% din locuri persoanelor de peste 65 de ani si celor cu boli cronice, daca exista in asteptare, pana la vaccinarea acestora doar 25% din locurile zilnice fiind alocate persoanelor din Catg III B (sub 65 de ani, fara afectiuni). Acestea din urma vor fi programate la vaccinare in ordinea inscrierii. O persoana se poate razgandi in privinta centrului de vaccinare si se poate inscrie pe o alta lista, dar va iesi automat de pe lista pe care s-a inscris initial.3. Notificarea de programare. In cazul in care gasiti loc liber pentru programare la o anume data si la un centru din judetul in care v-ati declarat rezidenta, platforma face programarea la fel ca si pana acum. In cazul in care nu gasiti loc liber si va inscrieti pe o lista de asteptare, notificarea cu data si ora programarii se face abia in momentul in care locul se elibereaza. Notificarea se va face telefonic, dar nu este clar deocamdata cu cate zile inainte de data vaccinarii va veni aceasta si ce se intampla daca nu puteti merge la vaccinare in ziua respectiva.4. Imi pot alege tipul de vaccin? Teoretic, nu! Practic, in momentul in care platforma va face programarea vaccinarii vi se comunica automat si data rapelului. Daca rapelul este la 21 de zile, ati fost programat pentru o doza Pfizer, daca este la un interval de 28-35 de zile veti primi Moderna, iar daca este la o distanta de opt saptamani, ati fost programat pentru vaccinare cu AstraZeneca. Pe de alta parte, pana la infiintarea unor noi centre de vaccinarea, cu exceptia centrelor mari, urbane, unde sunt disponibile toate tipurile de vaccin, puteti afla ce tipuri de vaccin se fac in diferitele centre mai mici, folosind aplicatia de mai jos (Vaccin Live, dezvoltata de o echipa de programatori de la Sibiu). Nu este clar insa daca datele publice, disponibile pana acum, vor mai fi actualizate si de maine.