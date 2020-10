Peste 6.200 de amenzi in valoare de 1,2 milioane de lei, aplicate intr-o singura zi

Angajatii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu autoritatile locale, au verificat 5.842 de operatori economici si 39.924 de persoane.La activitati au participat 5.675 de politisti, 2.577 jandarmi, 621 de politisti de frontiera, 196 de cadre ISU, 1.972 de politisti locali, 38 de reprezentanti ANSVSA, 12 inspectori ANPC , 32 de reprezentanti ai structurilor Ministerului Sanatatii, 45 de angajati ai Ministerului Muncii, 3 angajati ai Ministerului Transporturilor si 4 reprezentanti ai autoritatilor publice locale.Au fost aplicate 6.281 sanctiuni contraventionale (fata de 942 media zilnica a sanctiunilor in luna septembrie), in valoare de 1.253.655 lei, in principal:- 22 sanctiuni contraventionale operatorilor economici pentru organizarea de activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite interdictii/restrictii, in valoare de 78.000 lei;- 27 sanctiuni contraventionale persoanelor fizice pentru participarea la activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite interdictii/restrictii, in valoare de 14.000 lei;- 5.248 sanctiuni contraventionale in valoare de 777.375 lei, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala;- 77 sanctiuni contraventionale in valoare de 153.100 lei, pentru nerespectarea regulilor de amenajare a spatiilor in care se desfasoara activitati de comert, alimentatie publica si alte servicii (terase, sali de sport etc.).In data de 11 octombrie 2020, la linia telefonica TEL VERDE au fost primite 50 apeluri telefonice si alte 32 de sesizari insotite de imagini foto/video, care au fost directionate pentru verificari la nivelul municipiului Bucuresti si a 18 de judete, fiind semnalate in special nereguli privind purtarea mastii de protectie si pastrarea distantarii fizice.Autoritatile spun ca actiunile pentru protejarea sanatatii cetatenilor vor continua si in perioada urmatoare.