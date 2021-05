Maraton de vaccinare al tineretii organizat la Botosani. Cine se poate imuniza anti COVID-19

Potrivit sursei citate, maratonul de vaccinare anti-COVID-19 , adresat tinerilor de peste 16 ani, va avea loc la singurul complex comercial de tip mall din municipiul Botosani si se va desfasura intre orele 10,00 si 20,00."Data fiind sarbatoarea de pe 1 Iunie , evenimentul va implica si o serie de spectacole oferite de diversi artisti tuturor celor ce vor ajunge in Uvertura. Cu incepere de la ora 12,00, pe scena de la ultimul etaj vor urca ansamblurile Florile Bucovinei din Radauti si Primavara din Rogojesti, micutii artisti de la Palatul Copiilor din Botosani, care, ajutati de animatorii de la Misha Kids, vor oferi momente vesele, colorate si cu siguranta memorabile", se precizeaza in comunicatul Institutiei Prefectului. Persoanele care vor dori sa se vaccineze la "Maratonul tineretii" vor beneficia de serul Pfizer.De asemenea, luni va fi deschis un nou drive thru in parcarea unui hipermarket din Botosani, unde va fi administrat vaccinul Johnson&Johnson.