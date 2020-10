Autoritatile interzic drumetiile si excursiile in padurile din Arad, din cauza pestei porcine africane

Interdictia intra in vigoare incepand de duminica, conform deciziei Centrului Local pentru Combaterea Bolilor Arad."Se interzic, pe o perioada de 90 de zile, incepand cu data de 25.10.2020, drumetiile, raliurile, competitiile sportive, activitatile turistice si de campare, inclusiv accesul cu biciclete, ATV-uri si alte vehicule, pe toate terenurile din zonele impadurite ale judetului Arad (drumuri forestiere, trasee marcate si nemarcate etc.,) cu exceptia vehiculelor care desfasoara activitati autorizate in zona. Nu intra sub aceasta interdictie competitiile si activitatile care se desfasoara pe drumurile de interes national, judetean si local, cu aprobarea administratorilor acestor drumuri", se arata in hotararea publicata.Perioada poate fi prelungita in functie de situatia epidemiologica existenta in judetul Arad.