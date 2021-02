Autorizatia de mediu pentru firma care strange gunoiul in Sectorul 5 a fost suspendata. Piedone: Am convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

Cum au fost constatate neregulile

Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti a dispus suspendarea autorizatiei de mediu pentru Salubrizare Fapte 5 S.A., intrucat societatea nu a respectat prevederile documentului, informeaza Primaria Sectorului 5.Primarul Cristian Popescu Piedone a decis convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta pentru ca problema risca sa se transforme intr-una care poate afecta siguranta cetateanului si sanatatea publica.Conform sursei citate, aspectele de neconformitate au fost constatate in urma controlului efectuat de Garda Nationala de Mediu.Suspendarea autorizatiei se mentine sase luni, mai exact pana pe 15 august. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.Daca va fi nevoie, se precizeaza in comunicat, primarul a anuntat ca va convoca de urgenta si Consiliul Local Sector 5, avand in vedere ca acesta este actionar la Salubrizare Fapte 5 S.A. Totodata, Cristian Popescu Piedone a cerut gasirea unei solutii in cadrul Primariei Sectorului 5, pentru ca angajatii societatii de salubrizare sa nu ramana fara loc de munca."Am ajuns in punctul in care decontam greselile celor din trecut . Nici macar nu imi pot da seama daca a fost vorba de nepricepere sau prostie, pentru ca, de cand am preluat mandatul, am tras multiple semnale de alarma in acest sens. Se stia de problema de la Salubrizare Fapte 5 S.A. inca din iunie 2020, dar nimeni nu a luat nicio masura, pentru ca nu s-a dorit solutionarea neregulilor. (...) Problema gunoiului de pe raza sectorului, daca nu este solutionata la timp, poate deveni un real pericol pentru comunitate. (...) Nu vreau sa vad gunoi pe strazi si nu vreau sa lasam sute de oameni fara loc de munca. Toti factorii decidenti trebuie sa constientizeze gravitatea situatiei in care ne aflam si sa gaseasca o solutie de indata pentru evitarea unei crize majore de sanatate publica, generata in mod voit si repetat de vechea administratie publica a sectorului", sustine Piedone.